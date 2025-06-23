Музыканты обратились в Офис президента с призывом блокировать российскую музыку в Украине
- Общественная организация "УААСП" призывает государственные органы заблокировать российскую музыку в Украине из-за ее деструктивного влияния и поддержки российской пропаганды.
- Российские музыканты получают доход от украинских прослушиваний, который направляют на поддержку военных РФ, что вызвало возмущение среди украинских музыкантов и общественности.
"УААСП" предлагает государству начать диалог со стриминговыми платформами для блокировки российского контента и разработать соответствующее законодательство.
Общественная организация "Украинское агентство по авторским и смежным правам" обратилась к органам государственной власти с призывом блокировать российскую музыку в Украине. Инициативу поддержали и украинские музыканты.
"УААСП" призывает Офис президента, Кабинет министров, Верховную Раду, СНБО, Уполномоченного по вопросам защиты государственного языка и другие государственные институты отреагировать на проблему. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу общественной организации.
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Представители общественной организации "УААСП" напомнили, что Россия на протяжении многих лет проводит информационную и культурную экспансию в отношении Украины и одновременно ведет войну. Страна-террорист вкладывает немалые ресурсы, чтобы создавать и продвигать российский контент среди украинской аудитории.
Что имеет свой (негативный) эффект на украинское общество. Эти случаи не только сигнализируют о проблеме, а демонстрируют пример деструктивного эффекта – продвижения российских нарративов и монетизации контента страны-агрессора за счет украинских слушателей,
– говорится в заметке.
В "УААСП" привели конкретные примеры – это песня Sigma Boy Betsi и Марии Янковской и трек группы AY YOLA Homey, которые не только завирусились в социальных сетях, но и попали в топы украинских музыкальных чартов.
Важно, что сами музыканты вышеупомянутых российских групп публично отметили существенный доход от платных прослушиваний из Украины и заявили, что направляют его на поддержку российских военных, задействованных в войне против Украины,
– отметили в общественной организации.
Несмотря на полномасштабное вторжение, что продолжается уже более трех лет, украинцы продолжают потреблять российский контент, а оккупанты и дальше вкладывают огромные средства, чтобы продвигать пропагандистские нарративы.
"Мы обращаемся ко всем органам государственной власти с просьбой начать диалог с офисами популярных стриминговых платформ, с целью технически заблокировать возможность загрузки и стриминга российских песен на территории Украины. При необходимости – разработать и внедрить необходимое законодательство", – добавили в "УААСП".
Напомним, недавно возник скандал из-за русскоязычных песен на концерте Верки Сердючки. На инцидент отреагировали полиция и Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.