"УААСП" закликає Офіс президента, Кабінет міністрів, Верховну Раду, РНБО, Уповноваженого з питань захисту державної мови та інші державні інституції відреагувати на проблему. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку громадської організації.

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Представники громадської організації "УААСП" нагадали, що Росія впродовж багатьох років проводить інформаційну та культурну експансію щодо України та водночас веде війну. Країна-терорист вкладає чималі ресурси, аби створювати та просувати російський контент серед української аудиторії.

Що має свій (негативний) ефект на українське суспільство. Ці випадки не лише сигналізують про проблему, а демонструють приклад деструктивного ефекту – просування російських наративів та монетизації контенту країни-агресора за рахунок українських слухачів,

– йдеться у дописі.

В "УААСП" навели конкретні приклади – це пісня Sigma Boy Betsi та Марії Янковської й трек гурту AY YOLA Homey, які не лише завірусилися у соціальних мережах, але й потрапили в топи українських музичних чартів.

Важливо, що самі музиканти вищезгаданих російських гуртів публічно відмітили суттєвий дохід від платних прослуховувань з України й заявили, що направляють його на підтримку російських військових, задіяних у війні проти України,

– наголосили в громадській організації.

Звернення ГО та музикантів до державних інституцій / Скриншот з фейсбуку

Заклик заблокувати російську музику в Україні / Скриншот з фейсбуку

Попри повномасштабне вторгнення, що триває вже понад три роки, українці продовжують споживати російський контент, а окупанти й далі вкладають величезні кошти, аби просувати пропагандистські наративи.

"Ми звертаємось до всіх органів державної влади з проханням почати діалог з офісами популярних стрімінгових платформ, з метою технічно заблокувати можливість завантаження та стрімінгу російських пісень на території України. За потреби – розробити та впровадити необхідне законодавство", – додали в "УААСП".

Нагадаємо, нещодавно виник скандал через російськомовні пісні на концерті Вєрки Сердючки. На інцидент відреагували поліція та Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.