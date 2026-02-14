Любовь в фото: известные украинские политики со своими женами

Сегодня, 14 февраля, по всему миру отмечают День влюбленных. Чаще всего мы рассказываем об историях любви или другие связанные темы о знаменитостях, однако на этот раз решили рассказать о политиках.

Многие наши политики живут в счастливых браках и воспитывают детей. Они не стесняются публично говорить о своих чувствах, поэтому в такой день 24 Канал решил показать, как выглядит любовь в фото тех, кого украинцы каждый день видят в новостях.

Украинские политики со своими любимыми

Кирилл Буданов и Марианна

Пара поженилась в 2013 году. Когда началась большая война, Марианна даже не думала о том, чтобы уехать из Киева. Она осталась рядом с мужем. С тех пор пара 24/7 вместе. Как признался сам глава ГУР, женщина живет с ним в одном кабинете. По крайней мере так было до тех пор, пока Буданов не возглавил ОП.

Кирилл Буданов с женой / Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая

За все годы Дмитрий и Светлана встречались несколько раз, однако каждый из них имел свою личную жизнь. Однако после 2020 года пара начала жить вместе. В 2022 году Кулеба развелся с женой.

В прошлом году Кулеба сделал предложение Светлане.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павлецкая / Фото из инстаграма

Михаил Федоров и Анастасия

Пара состоит в браке 10 лет. Они учились в одном вузе, однако познакомились уже после завершения обучения. Между ними завязались дружеские отношения, которые впоследствии переросли в любовь.

В 2017 году у супругов родилась дочь Мария.

Михаил Федоров с женой / Фото из инстаграма

Владимир и Елена Зеленские

Президентские супруги учились в одной школе. В студенческие годы у Елены был другой ухажер, однако Владимир таки смог добиться благосклонности от любимой.

Пара вместе работала, гастролировала и встречалась аж 8 лет. Зеленский так долго не признавался, ведь волновался, что после женитьбы сразу появятся дети, а это не входило в ближайшие планы.

Однако 6 сентября 2003 года Елена и Владимир таки стали супругами и отгуляли свадьбу. Сегодня Зеленские воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Елена и Владимир Зеленские / Фото пресс-служб

Валерий и Елена Залужные

Пара состоит в браке более 20 лет. Валерий Залужный признался, что до 2014 года они часто путешествовали, однако с начала войны на Донбассе и оккупации полуострова Крым он очень мало времени проводил с семьей.

В соцсетях посол Украины в Великобритании очень часто делится милыми и искренними фотографиями с женой. А еще чаще посвящает ей теплые строки, полные любви.

Валерий и Елена Залуженные / Фото из соцсетей

