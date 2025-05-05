Король Чарльз отдал честь украинским военным на параде в Лондоне: их встретили аплодисментами
- В Лондоне начались четырехдневные торжества по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе, где украинские военнослужащие приняли участие в параде.
- Король Чарльз III выразил уважение украинским военным, а за парадом наблюдали члены королевской семьи, включая Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
В понедельник в Лондоне начались четырехдневные торжества по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе. Сегодня прошел парад, в котором приняли участие и украинские военнослужащие.
В мероприятии приняли участие 1300 военнослужащих Великобритании. Процессия началась на Парламентской площади и прошла мимо Букингемского дворца, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.
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Украинские военные приняли участие в параде по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе. Они несли с собой сине-желтый флаг. Толпа встречала наших защитников аплодисментами.
Король Великобритании Чарльз III встал в знак уважения к украинским военным и отдал им честь.
За парадом наблюдали Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. На праздновании по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе также присутствовали королева Камилла, принц Эдвард, герцогиня Эдинбургская Софи, принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс, герцог Кентский принц Эдвард.
Ожидается, что 8 мая королевская семья снова соберется в полном составе на службе благодарения в Вестминстерском аббатстве. В тот вечер король Чарльз III и королева Камила посетят концерт на параде конной гвардии, что завершит национальные празднования Дня победы в Европе.