6 украинских звезд, которые исчезли со сцены на пике популярности: почему так произошло

В украинском шоубизнесе есть немало случаев, когда артист на пике популярности уходит со сцены. У каждого на это есть собственные причины, однако поклонники часто не могут понять, почему так произошло.

В материале Show24 расскажем о 6 звездах, которые стали популярными, но впоследствии выбрали другой путь в жизни.

Может заинтересовать Бизнесмен, отец и муж Оли Поляковой: где сейчас Вадим Буряковский: где сейчас Вадим Буряковский

Гайтана

Певческая карьера для артистки началась еще в 90-х годах. В начале 2000-х Гайтана начала сотрудничать с музыкальным холдингом Lavina Music. Она начинает работать над альбомами, а уже в 2007 году в свет выходит трек "Шаленій", который стал настоящим хитом. В 2012 году певица отправилась в солнечный Баку, чтобы представить нашу страну на Евровидении, но там заняла лишь 15 место.

После 2016 года Гайтана исчезла из сферы публичности и заявила, что уходит из шоу-бизнеса, потому что ее приоритет – семья. Но через 7 лет певица заявила о громком возвращении.

В апреле 2024 она презентовала новый альбом "Солнце в тебе", куда вошли 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года. Сейчас звезда продолжает работать над своим творчеством.

Гайтана / Фото из инстаграма певицы

Вадим Олейник

Свою славу артист получил на проекте "Фабрика звезд". Там он и Владимир Дантес объединились в дуэт "ДиО.фильмы". Через некоторое время певцы пошли разными дорогами. Вадим взял сценическое имя Oleynik и начал развивать сольную карьеру. Артист выпустил несколько песен и клипов.

К сожалению, приложенные усилия не принесли певцу желаемой славы, как во времена существования дуэта. Как рассказывал сам артист, он ушел из шоу-биза и отправился осваивать новую профессию – актер дубляжа. Несмотря на освоение новой профессии, Олейник не забывает и о творчестве.

Вадим Олейник / Фото из инстаграма артиста

Братья Борисенко

Александр и Владимир Борисенко – бывшие участники "Фабрики звезд". В 2016 году братья презентовали новый музыкальный проект BRO Borisenko Brothers. Через некоторое время дуэт распался, так и не сумев обрести былой славы.

Александр признался, что для него самыми тяжелыми в финансовом положении оказались 2014 – 15 годы. За все это время доходов почти не было. Сегодня Саша занимается монтажом и дизайном, но в соцсетях он почти неактивен.

Владимир зарабатывает на жизнь рекламой. В частности, работает в сфере креативного копирайтинга. Борисенко рассказывал, что ему даже удалось поработать с Марией Ефросининой. Они снимали рекламу йогуртов.

До начала полномасштабной войны артист стоял на бирже труда, но после 24 февраля 2022 года остался без работы.

Владимир и Александр Борисенко / Скриншот с ютуб-канала "Ветераны космических войск"

Евгения Власова

Начало 2000-х стало для певицы временем славы. Евгения выпустила немало хитов, но уже в 2004 году она взяла творческую паузу.

Впоследствии в СМИ начала появляться информация о том, что певица якобы заболела онкологией. Но певица опровергла эту новость, заявив, что ей никогда не диагностировали онкологического заболевания. В 2017 году Власова оказалась на грани жизни и смерти из-за болезни кишечника.

В результате исполнительница решила полностью уйти из шоу-биза, но время от времени может неожиданно появляться в различных проектах.

Евгения Власова / Фото из инстаграма исполнительницы

Мария Яремчук

Девушка училась в Киевской академии эстрадного и циркового искусства и Черновицком университете. В 19 лет пошла на телевизионный проект "Голос страны", где завоевала себе место в команде Александра Пономарева. Впоследствии судьба занесла девушку на Нацотбор. В 2013 году она заняла 5 место, а через год завоевала путевку на право представлять Украину на масштабном певческом шоу. Исполнительницу и номер оценили в 113 баллов, которые трансформировались в 6 место.

А знали ли вы, что Jerry Heil будет спикером от Украины на Евровидении-2025 в городе Базель, Швейцария.

В 2017 году певица выпустила клип, а после – заявила, что уходит со сцены. Мария объяснила свое решение тем, что боится сцены. Она даже обращалась за помощью к специалистам, однако это не дало результата. Как делилась исполнительница, перед выходом на сцену у нее начинались панические атаки во время которых она переживала "маленькую смерть".

В 2023 году Яремчук вернулась на сцену после длительной паузы. Она выступила на сцене Евровидения, которое проходило под именем Украины в Великобритании.

Мария Яремчук / Фото eurovision.tv

LAMA

В 1993 году артистка начала работать над своей карьерой. В 2005 году Lama создает собственный проект и берет одноименный псевдоним. Продюсером стал Виталий Телезин, который ранее уже помогал исполнительнице. С того времени начался настоящий пик популярности для Натальи (настоящее имя певицы).

После 2007 года артистка почти сразу исчезла с большой сцены. Она долгое время не отвечала на вопросы, что произошло, однако через 10 лет затишья нарушила молчание и сказала, что чувствовала себя некомфортно в шоу-бизнесе.

Более того, Lama очень нервничала перед концертами, могла ночами не спать, а на фоне стресса появились проблемы со здоровьем. В 2012 году умер отец артистки, и эта новость очень сильно ее подкосила. Она приняла решение, что больше не может так работать, поэтому и ушла со сцены.

Сегодня артистка постепенно возвращается на сцену. В 2022 году звезда выпустила трек "Сильные люди", который посвятила украинцам и защитникам.

Lama / Фото из инстаграма певицы