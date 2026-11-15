Не афишируют своих избранников: украинские звезды, которые скрывают личную жизнь
Они могут собирать полные стадионы, сниматься в кино и ежедневно появляться в соцсетях, но о самом важном предпочитают молчать. Некоторые украинские знаменитости тщательно оберегают свои отношения от посторонних глаз и не спешат знакомить поклонников со своими избранниками.
Личная жизнь знаменитостей часто интересует публику не меньше, чем их творчество. Однако не все готовы делиться романтическими подробностями или публиковать совместные фотографии с любимыми. 24 Канал рассказывает об украинских звездах, которые предпочитают уединение даже тогда, когда внимание поклонников приковано к каждому их шагу.
Даша Астафьева
Даша Астафьева уже несколько лет находится в отношениях, однако личность своего избранника раскрывать не спешит. Певица и модель не скрывает, что счастлива в любви, но принципиально не показывает своего мужчину публике и не превращает романтические моменты в контент для соцсетей.
Известно, что пара познакомилась в спортзале. По словам артистки, возлюбленный поддерживает ее и ее творческие замыслы. В то же время Даша неоднократно давала понять, что не хочет делать отношения предметом обсуждения посторонних людей.
Кристина Соловий
После громкой истории отношений с писателем Сергеем Жаданом Кристина Соловий решила гораздо осторожнее относиться к разговорам о личной жизни. Певица подтверждала, что снова влюблена, но не спешит раскрывать имя своего избранника.
В одном из интервью артистка объясняла, что не хочет выставлять свое личное счастье напоказ, в частности из-за войны и людей, которые потеряли близких или не могут быть рядом со своими любимыми.
Рамина Эсхакзай
Рамина Эсхакзай в свое время сама была героиней романтического реалити-шоу "Холостяк", а теперь предпочитает не рассказывать публике о своих отношениях. Ведущая уже давно состоит в отношениях, однако личность своего избранника не раскрывает.
Известно, что муж Рамины – военнослужащий. Именно из соображений безопасности она не показывает его лицо и не делится подробностями их совместной жизни. Кроме того, ведущая признавалась, что после предыдущих публичных отношений и разорванной помолвки больше не хочет выставлять личную жизнь напоказ.
Анна Кошмал
Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал – одна из тех украинских актрис, которые годами успешно оберегают семью от лишнего внимания. Актриса состоит в браке с мужем по имени Иван, однако его лицо поклонники до сих пор практически не видели.
Известно, что пара вместе уже много лет и воспитывает двоих детей. При этом Анна не скрывает самого факта замужества, но не стремится делать из мужа публичную личность.
Актриса объясняла, что ее избранник не имеет отношения к шоу-бизнесу и не хочет внимания камер. Поэтому она уважает его желание оставаться в тени и не нарушает установленных в семье границ.
Екатерина Павленко (Monokate)
Фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко, которая сейчас выступает под сценическим именем Monokate, также не спешит рассказывать о романтической части своей жизни.
В начале 2026 года певица сделала редкое признание: у нее есть любимый человек, и в отношениях все складывается хорошо. В то же время артистка не стала раскрывать ни имя партнера, ни подробности их истории.
Екатерина объяснила свою позицию довольно просто: личная жизнь и есть личная, чтобы оставлять ее при себе. Поэтому даже после откровенного признания поклонники не получили ответов на все вопросы.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская также долгое время не показывала своего возлюбленного. Во время полномасштабной войны певица обрела личное счастье с мужчиной по имени Валентин, однако сначала почти ничего не рассказывала о нем.
По словам артистки, ее избранник не стремится к публичности и не хочет появляться перед камерами. Именно поэтому Могилевская долгое время не показывала его лицо и не делилась подробностями их отношений.
Впоследствии певица стала немного больше рассказывать о семье. Известно, что пара воспитывает двух приемных дочерей. Однако даже сейчас Наталья не спешит превращать семейную жизнь в открытую историю для поклонников.
А еще есть те, кто произнес свои обеты в тишине, вдали от посторонних глаз, и эти истории не менее очаровательны.