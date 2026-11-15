Не афішують своїх обранців: українські зірки, які приховують особисте життя

Особисте життя знаменитостей часто цікавить публіку не менше, ніж їхня творчість. Проте не всі готові ділитися романтичними подробицями чи публікувати спільні фотографії з коханими. 24 Канал розповідає про українських зірок, які обирають приватність навіть тоді, коли увага прихильників прикута до кожного їхнього кроку.

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Даша Астаф'єва

Даша Астафʼєва / Фото з Інстаграму da_astafieva

Даша Астаф'єва вже кілька років перебуває у стосунках, однак особистість свого обранця не поспішає розкривати. Співачка та модель не приховує, що щаслива у коханні, але принципово не показує чоловіка публіці й не перетворює романтичні моменти на контент для соцмереж.

Відомо, що пара познайомилася у спортзалі. За словами артистки, коханий підтримує її та її творчі задуми. Водночас Даша неодноразово давала зрозуміти, що не хоче робити стосунки предметом обговорення сторонніх людей.

Христина Соловій

Христина Соловій / Фото з Інстаграму soloviyka

Після гучної історії стосунків із письменником Сергієм Жаданом Христина Соловій вирішила значно обережніше ставитися до розмов про особисте життя. Співачка підтверджувала, що знову закохана, але не поспішає розкривати ім'я свого обранця.

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В одному з інтерв'ю артистка пояснювала, що не хоче демонструвати особисте щастя напоказ, зокрема через війну та людей, які втратили близьких або не можуть бути поруч зі своїми коханими.

Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай / Фото з Інстаграму raminalalala

Раміна Есхакзай свого часу сама була героїнею романтичного реаліті "Холостяк", а тепер воліє не розповідати публіці про власні стосунки. Ведуча вже тривалий час перебуває у романі, однак особистість свого обранця не розкриває.

Відомо, що чоловік Раміни – військовослужбовець. Саме з міркувань безпеки вона не показує його обличчя та не ділиться подробицями їхнього спільного життя. Крім того, ведуча зізнавалася, що після попередніх публічних стосунків і розірваних заручин більше не хоче виставляти особисте напоказ.

Анна Кошмал

Анна Кошмал / Фото з Інстаграму smorkovkina

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал – одна з тих українських акторок, які роками успішно оберігають сім'ю від зайвої уваги. Акторка перебуває у шлюбі з чоловіком на ім'я Іван, проте його обличчя прихильники досі практично не бачили.

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Відомо, що пара разом уже багато років і виховує двох дітей. Водночас Анна не приховує самого факту заміжжя, але не прагне робити з чоловіка публічну особистість.

Акторка пояснювала, що її обранець не має стосунку до шоубізнесу та не хоче уваги камер. Тому вона поважає його бажання залишатися непублічним і не порушує встановлених у родині меж.

Катерина Павленко (Monokate)

Катерина Павленко / Фото з Інстаграму monokatee

Фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко, яка нині виступає під сценічним ім'ям Monokate, також не поспішає розповідати про романтичну частину свого життя.

На початку 2026 року співачка зробила рідкісне зізнання: у неї є кохана людина, а у стосунках усе складається добре. Водночас артистка не стала розкривати ані ім'я партнера, ані подробиці їхньої історії.

Катерина пояснила свою позицію доволі просто: особисте життя для того й особисте, щоб залишати його при собі. Тож навіть після відвертого зізнання прихильники не отримали відповідей на всі запитання.

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Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / Фото з Інстаграму nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська також тривалий час не показувала свого коханого. Під час повномасштабної війни співачка знайшла особисте щастя з чоловіком на ім'я Валентин, однак спочатку майже нічого не розповідала про нього.

За словами артистки, її обранець не прагне публічності та не хоче з'являтися перед камерами. Саме тому Могилевська тривалий час не показувала його обличчя та не ділилася подробицями їхніх стосунків.

Згодом співачка почала трохи більше розповідати про сім'ю. Відомо, що пара виховує двох прийомних доньок. Проте навіть зараз Наталія не поспішає перетворювати родинне життя на відкриту історію для прихильників.

А ще є ті, хто промовив свої обітниці в тиші, далеко від чужих очей, і ці історії не менш чарівні.