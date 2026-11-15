Не афишируют своих избранников: украинские звезды, которые скрывают личную жизнь

Личная жизнь знаменитостей часто интересует публику не меньше, чем их творчество. Однако не все готовы делиться романтическими подробностями или публиковать совместные фотографии с любимыми. 24 Канал рассказывает об украинских звездах, которые предпочитают уединение даже тогда, когда внимание поклонников приковано к каждому их шагу.

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Даша Астафьева

Даша Астафьева / Фото из инстаграма da_astafieva

Даша Астафьева уже несколько лет находится в отношениях, однако личность своего избранника раскрывать не спешит. Певица и модель не скрывает, что счастлива в любви, но принципиально не показывает своего мужчину публике и не превращает романтические моменты в контент для соцсетей.

Известно, что пара познакомилась в спортзале. По словам артистки, возлюбленный поддерживает ее и ее творческие замыслы. В то же время Даша неоднократно давала понять, что не хочет делать отношения предметом обсуждения посторонних людей.

Кристина Соловий

Кристина Соловий / Фото из инстаграма soloviyka

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После громкой истории отношений с писателем Сергеем Жаданом Кристина Соловий решила гораздо осторожнее относиться к разговорам о личной жизни. Певица подтверждала, что снова влюблена, но не спешит раскрывать имя своего избранника.

В одном из интервью артистка объясняла, что не хочет выставлять свое личное счастье напоказ, в частности из-за войны и людей, которые потеряли близких или не могут быть рядом со своими любимыми.

Рамина Эсхакзай

Рамина Эсхакзай / Фото из инстаграма raminalalala

Рамина Эсхакзай в свое время сама была героиней романтического реалити-шоу "Холостяк", а теперь предпочитает не рассказывать публике о своих отношениях. Ведущая уже давно состоит в отношениях, однако личность своего избранника не раскрывает.

Известно, что муж Рамины – военнослужащий. Именно из соображений безопасности она не показывает его лицо и не делится подробностями их совместной жизни. Кроме того, ведущая признавалась, что после предыдущих публичных отношений и разорванной помолвки больше не хочет выставлять личную жизнь напоказ.

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Анна Кошмал

Анна Кошмал / Фото из инстаграма smorkovkina

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал – одна из тех украинских актрис, которые годами успешно оберегают семью от лишнего внимания. Актриса состоит в браке с мужем по имени Иван, однако его лицо поклонники до сих пор практически не видели.

Известно, что пара вместе уже много лет и воспитывает двоих детей. При этом Анна не скрывает самого факта замужества, но не стремится делать из мужа публичную личность.

Актриса объясняла, что ее избранник не имеет отношения к шоу-бизнесу и не хочет внимания камер. Поэтому она уважает его желание оставаться в тени и не нарушает установленных в семье границ.

Екатерина Павленко (Monokate)

Екатерина Павленко / Фото из инстаграма monokatee

Фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко, которая сейчас выступает под сценическим именем Monokate, также не спешит рассказывать о романтической части своей жизни.

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В начале 2026 года певица сделала редкое признание: у нее есть любимый человек, и в отношениях все складывается хорошо. В то же время артистка не стала раскрывать ни имя партнера, ни подробности их истории.

Екатерина объяснила свою позицию довольно просто: личная жизнь и есть личная, чтобы оставлять ее при себе. Поэтому даже после откровенного признания поклонники не получили ответов на все вопросы.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / Фото из инстаграма nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская также долгое время не показывала своего возлюбленного. Во время полномасштабной войны певица обрела личное счастье с мужчиной по имени Валентин, однако сначала почти ничего не рассказывала о нем.

По словам артистки, ее избранник не стремится к публичности и не хочет появляться перед камерами. Именно поэтому Могилевская долгое время не показывала его лицо и не делилась подробностями их отношений.

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Впоследствии певица стала немного больше рассказывать о семье. Известно, что пара воспитывает двух приемных дочерей. Однако даже сейчас Наталья не спешит превращать семейную жизнь в открытую историю для поклонников.

А еще есть те, кто произнес свои обеты в тишине, вдали от посторонних глаз, и эти истории не менее очаровательны.