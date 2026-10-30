Четыре года ожидания и ЭКО: украинские звездные пары, которые долго мечтали о детях

За радостными семейными фотографиями порой стоят годы ожидания и непростые решения. Некоторые украинские знаменитости откровенно рассказывали о своем пути к родительству.

Путь к родительству не всегда бывает простым и предсказуемым. Для одних пар эта мечта сбывается быстро, а другим приходится проходить через годы ожидания, медицинские процедуры и непростые решения. 24 Канал рассказывает истории украинских знаменитостей, которые откровенно делились своим опытом.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева: четыре года на пути к долгожданной дочери

Для хореографа Евгения Кота и гимнастки Натальи Татаринцевой желание стать родителями было общей мечтой, которая не сбылась сразу. В декабре 2023 года пара сообщила, что ждет первенца, и тогда же рассказала о непростом периоде, который предшествовал этой новости.

Супруги пытались зачать ребенка в течение четырех лет. Пара обращалась к репродуктологу, и врачи диагностировали бесплодие. Влюбленные даже готовились к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), однако в итоге узнали о беременности без этой процедуры.

В июле 2024 года у супругов родилась дочь Леля. Так начался новый этап семейной жизни, которого они так долго ждали.

Семья Евгения Кота / Фото из инстаграма kot_jenya

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк: решение, к которому пара шла не один год

Актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк не спешили с пополнением в семье из-за состояния здоровья Екатерины. Актриса много лет борется с сильными головными болями, а лечение и препараты, которые она принимала, влияли на решение о беременности.

В июне 2026 года супруги публично рассказали, что ждут первенца. В интервью Алине Доротюк Екатерина призналась, что они с мужем осознанно подошли к этому решению и согласовали его с врачом.

Беременность не обошлась без тревожного эпизода: на восьмой неделе актриса перенесла кровотечение. Супруги обратились за медицинской помощью, и врачам удалось сохранить беременность.

Несмотря на волнение, Екатерина и Валентин дождались вожделенного пополнения. 28 октября 2026 года у супругов родился сын Даниэль, которого дома нежно называют Данеликом. Первыми фото с родильного и подробностями рождения первенца актеры поделились в соцсетях.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / Фото из инстаграма kateryna__tyshkevych

Камалия и Мохаммад Захур: рождение двойни после ЭКО

История певицы Камалии и бизнесмена Мохаммада Захура также связана с непростым путем к родительству. В 2013 году артистка родила двух дочерей – Арабеллу и Мирабеллу. До этого супруги столкнулись с трудностями, связанными с наступлением беременности.

Камалия забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения. Рождение близнецов стало важным событием для семьи после долгого ожидания.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото из инстаграма kamaliyaofficial

В то же время у некоторых украинских звезд уже давно есть не только дети, но и внуки – и со временем они стали бабушками и дедушками довольно рано.