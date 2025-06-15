Известный актер Юрий Фелипенко погиб на фронте

Украинский актер Юрий Фелипенко, который снимался в сериале "Обещание Богу", погиб на фронте. Трагическую весть сообщила его жена Екатерина Мотрич.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

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15 июня Екатерина Мотрич опубликовала инстаграм-сторис, где написала, что Юрий погиб. Она отметила, что все детали и дату захоронения объявит позже.