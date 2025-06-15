15 июня, 14:34
Известный актер Юрий Фелипенко погиб на фронте
Основні тези
- Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по сериалу "Обещание Богу", погиб на фронте, о чем сообщила его жена Екатерина Мотрич.
- После начала полномасштабного вторжения Юрий добровольно присоединился к батальону "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.
Украинский актер Юрий Фелипенко, который снимался в сериале "Обещание Богу", погиб на фронте. Трагическую весть сообщила его жена Екатерина Мотрич.
Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.
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15 июня Екатерина Мотрич опубликовала инстаграм-сторис, где написала, что Юрий погиб. Она отметила, что все детали и дату захоронения объявит позже.