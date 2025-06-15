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Show24 Украинские звезды Известный актер Юрий Фелипенко погиб на фронте
15 июня, 14:34
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Известный актер Юрий Фелипенко погиб на фронте

София Хомишин
Основні тези
  • Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по сериалу "Обещание Богу", погиб на фронте, о чем сообщила его жена Екатерина Мотрич.
  • После начала полномасштабного вторжения Юрий добровольно присоединился к батальону "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

Украинский актер Юрий Фелипенко, который снимался в сериале "Обещание Богу", погиб на фронте. Трагическую весть сообщила его жена Екатерина Мотрич.

 

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

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15 июня Екатерина Мотрич опубликовала инстаграм-сторис, где написала, что Юрий погиб. Она отметила, что все детали и дату захоронения объявит позже.



Украинский актер Юрий Фелипенко погиб / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о службе Юрия Фелипенко в ВСУ

  • После начала полномасштабного вторжения актер добровольно присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона, который выполняет боевые задачи на передовой.
  • До этого Юрий сам занимался волонтерством и помогал военным.
  • В июне прошлого года стало известно, что Фелипенко женился на Екатерине Мотрич после пяти лет в отношениях, а уже на следующий день он вернулся на боевые позиции.