Несут цветы и свечи на Аллею славы: Лос-Анджелес прощается с легендарным Оззи Осборном

Вчера, 22 июля, стало известно, что легенда рок-музыки Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Долгое время музыкант болел болезнью Паркинсона, из-за которой он потерял способность ходить.

Пока еще неизвестна дата захоронения певца, однако преданные поклонники и просто неравнодушные люди идут к Аллее славы, где размещена звезда рок-легенды, и возлагают туда цветы и свечи, почтив память Оззи. Многие из них не могут сдержать слез, пишет Show24.

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Новость о смерти исполнителя всколыхнула весь мировой шоу-бизнес, ведь еще месяц назад Оззи провел прощальный концерт в Бирмингеме – городе, где все началось. Видимо, певец чувствовал, что его дни посчитаны, поэтому решился на последний рывок.

Сегодня же Аллея славы заполнена скорбью и слезами поклонников. На его "звезду" люди приносят розы, свечи и плакать, отдавая последнюю дань уважения кумиру.

Некоторые даже оставляют фотографии с артистом или напитки, которые, видимо, любил Оззи.

Поклонники также чтят память Осборна в его родном городе Бирмингеме.

В соцсетях пользователи публикуют архивные фото музыканта, видео с его последнего концерта, а также кадры с начала музыкальной карьеры. Из украинских артистов на смерть Оззи отреагировал лидер группы O.Torvald, который поблагодарил Осборна.

Женя Галич отреагировал на смерть Оззи Осборна / Скриншот из инстаграма

К слову, не случайно поклонники идут именно на Аллею славы. Ранее мы писали в чем ее феноменальность и почему она так важна для селебрети.