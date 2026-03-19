Валерий Залужный трогательно прочитал стихотворение Лины Костенко к ее 96-летию

19 марта свой день рождения празднует легендарная украинская писательница Лина Костенко. В этом году ей исполнилось 96 лет.

По случаю юбилея известной поэтессы посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прочитал одно из ее известных стихотворений. Видео с декламированием он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины зачитал стихотворение "Життя іде і все без коректур", написанное Линой Костенко примерно в 1970-х годах:

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Под видео Валерий Залужный добавил: "Многая лета, госпожа Лина!".

Кстати, в мае 2024 года Лина Костенко и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получили звание Почетного гражданина Киева. Виталий Кличко вручил им награды дома у Лины Васильевны.

