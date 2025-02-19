Известный дизайнер Валерия Гузема поразила сеть известием о третьей беременности

Известный украинский дизайнер Валерия Гузема, которая создала бренд Guzema, объявила о беременности. Она вскоре в третий раз станет мамой.

Знаменитость показала трогательное видео с округлим животиком. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Валерии.

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Так, дизайнер опубликовала ролик, где демонстрирует беременность в черном обтягивающем платье, держа в руках нежно-розовый цветок. "Давно не было свеженьких видео", – с юмором прокомментировала Валерия публикацию.

В комментариях под роликом поклонники поздравили Гузему с этим радостным известием.

Что известно о личной жизни Валерии