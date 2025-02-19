19 февраля, 09:36
Известный дизайнер Валерия Гузема поразила сеть известием о третьей беременности
Известный украинский дизайнер Валерия Гузема, которая создала бренд Guzema, объявила о беременности. Она вскоре в третий раз станет мамой.
Знаменитость показала трогательное видео с округлим животиком. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Валерии.
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Так, дизайнер опубликовала ролик, где демонстрирует беременность в черном обтягивающем платье, держа в руках нежно-розовый цветок. "Давно не было свеженьких видео", – с юмором прокомментировала Валерия публикацию.
В комментариях под роликом поклонники поздравили Гузему с этим радостным известием.
Что известно о личной жизни Валерии
- Дизайнер состоит в браке с известным авиатором Тимуром Фаткуллиным, победителем международного конкурса GoPro Million Dollar Challenge.
- Супруги воспитывают двоих детей: сына, названного в честь отца (родился в 2021 году), и дочь Селин, которая появилась на свет 17 сентября 2023 года.
- В одном из предыдущих интервью дизайнер отмечала, что мечтает о небольшой разнице в возрасте между детьми.