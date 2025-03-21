Дизайнер Валерия Гузема в третий раз стала мамой и объявила имя ребенка
- Валерия Гузема и ее муж Тимур Фаткуллин в третий раз стали родителями, родив дочь Вивьен.
- Валерия Гузема является известным украинским дизайнером и основательницей бренда Guzema Fine Jewelry.
Дизайнер Валерия Гузема сообщила, что родила третьего ребенка. Она поделилась первыми кадрами новорожденного малыша.
Валерия Гузема и ее муж Тимур Фаткуллин в третий раз стали родителями. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм украинского дизайнера.
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Валерия Гузема сообщила, что стала мамой дочери. Она также назвала ее необычное имя – Вивьен.
Дизайнер опубликовала чувственное видео, на котором показала первые кадры новорожденного ребенка в светлом наряде. Она нежно держала дочь за крошечную ручку.
Вивьен. Плюс один. Родители 3.0. Сделано с полной любовью,
– написала Валерия Гузема.
Валерия Гузема в третий раз стала мамой: видео
Звездные друзья и коллеги поздравили Валерию с пополнением в семье. Теплые комментарии оставила Джамала, Ирина Монатик, Василиса Фролова, Алла Костромичева, Саба Мусина, Андре Тан и другие.
Личная жизнь Валерии Гуземы
- Валерия Гузема – известная украинская дизайнер и основательница бренда Guzema Fine Jewelry, украшения которого носит первая леди Елена Зеленская, украинские звезды и мировые знаменитости.
- Дизайнер находится в браке с Тимуром Фаткуллиным, известным авиатором и победителем международного конкурса GoPro Million Dollar Challenge.
- В 2021 году у супругов родился первенец – сына назвали Тимуром. В сентябре 2023 года пара стала родителями дочери Селин. А в феврале дизайнер поразила известием о третьей беременности. Ранее Валерия Гузема признавалась, что хотела бы, чтобы между детьми была небольшая разница в возрасте.