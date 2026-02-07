Дебютировала на Нацотборе: как выступила Valeriya Force, которая приехала из США в Украину

Valeriya Force, также известная как Валерия Симулик, после перерыва в музыкальной карьере, решила заявить о себе на Нацотборе на Евровидение-2026. Она называет себя украино-американской певицей.

Много лет девушка жила в Америке, и вдруг решила вернуться на Родину. Свою конкурсную песню она называет "манифестом для всех женщин", пишет 24 Канал.

Валерия убеждена, что надо зажигать и нести свой голос. В этом году она представила трек Open Our Heart, которая создана в сотрудничестве с известным американским продюсером Винни Вендитто, который ранее работал над хитами Эминема.

Valeriya Force – Open Our Heart (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

На сцене артистка выступила в черном наряде, а танцоры также были одеты в похожие костюмы к исполнительнице.

В начале эфира ведущая Леся Никитюк отметила, что выступления участников были записаны ранее, однако в режиме прямого эфира. Она объяснила, что это было сделано в целях безопасности, как и в прошлом году.

Напомним, что голосование начнется после выступления 10-го участника. В этом году проголосовать можно с помощью приложения Дія или отправить СМС-сообщение.

Главное о Valeriya Force