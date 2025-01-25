Более 40 лет посвятил херсонскому театру: умер актер Василий Черношкур
Народный артист Украины Василий Черношкур умер в возрасте 78 лет. Он более 40 лет работал в Херсоне и воплотил более 200 персонажей.
О потере сообщили на официальной странице Херсонского театра имени Николая Кулиша, передает 24 Канал. 25 января стало известно, что Василий Черношкур ушел из жизни.
К слову Подруга Анны Жук, которая погибла в ДТП, рассекретила особую мечту блогера
Команда театра поблагодарила актера за годы работы и подчеркнула, что Василий Черношкур был невероятным человеком.
Мы искренне благодарны за годы работы в нашем театре и отдельно – за поддержку в спектакле "Лишатися (не) можна…". Мир потерял невероятного человека... Выражаем соболезнования родным и близким. Херсонский зритель всегда будет помнить Ваши невероятные образы на сцене Херсонского театра Кулиша,
– написали работники театра.
Чем известен Василий Черношкур
- Василий Черношкур родился в Запорожье, учился в Киевском государственном институте имени Ивана Карпенко-Карого. Получив образование, стал актером в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша.
- Актер посвятил херсонскому театру 44 года, сыграв более 200 ролей. Также был профессором в Херсонском государственном педагогическом университете. В 2001 году Василий Черношкур получил звание народного артиста Украины.
- Впоследствии актер переехал в Киев, где снимался в фильмах и сериалах. Работал радиоведущим на Радио "Культура". Принял участие в фильме "Это я", получивший несколько специальных призов в разных странах.