На фронте погиб Василий Хомко – бывший режиссер "Орла и решки"
- На фронте погиб Василий Хомко, бывший режиссер шоу "Орел и решка".
- Потерю прокомментировал бывший ведущий шоу, Андрей Бедняков.
Украина понесла потерю еще одного талантливого и достойного человека. В бою с оккупантами погиб Василий Хомко, бывший режиссер шоу "Орел и решка".
О потере защитника сообщила 1 декабря его жена, Галина Слипак. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Галины.
Важно Вернулся на щите: на фронте погиб звукорежиссер Эдуард Павлов
45-летний Василий Хомко вернулся с фронта на щите. Он погиб в бою с российскими оккупантами. Когда-то Хомко работал режиссером тревел-шоу "Орел и решка". Также реализовался в сфере рекламы в Алматы и Бейруте.
Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим – сегодня все мы в бесконечном сумме склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин,
– написала Галина Спивак.
Василий Хомко / Фото из инстаграма Галины Спивак
Потерю прокомментировал бывший ведущий "Орла и решки", Андрей Бедняков. Шоумен опубликовал на своей странице сториз, в которой отдал дань уважения коллеге.
"Покойся с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой. Спасибо тебе. Увидимся. И еще снимем что-то крутое. Смотри пока локацию", – написал Бедняков.
Андрей Бедняков о Василии Хомко / Фото из инстаграм-сториз
Прощание с Василием Хомко состоится в пятницу, 5 декабря. В 12:00 начнется служба в Михайловском соборе.
Кого еще на войне потеряла Украина?
- Звукорежиссер Эдуард Павлов, который был настоящим профессионалом своего дела, погиб на войне.
- Военный Константин Гузенко, которого также знают как фотографа медиапроекта Ukraїner, отдал жизнь за Украину 2 ноября.
- На Харьковском направлении погиб Антон Бондаренко, который до службы в ВСУ работал фиксером на телевидении.