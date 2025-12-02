На фронте погиб Василий Хомко – бывший режиссер "Орла и решки"

Украина понесла потерю еще одного талантливого и достойного человека. В бою с оккупантами погиб Василий Хомко, бывший режиссер шоу "Орел и решка".

О потере защитника сообщила 1 декабря его жена, Галина Слипак. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Галины.

45-летний Василий Хомко вернулся с фронта на щите. Он погиб в бою с российскими оккупантами. Когда-то Хомко работал режиссером тревел-шоу "Орел и решка". Также реализовался в сфере рекламы в Алматы и Бейруте.

Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим – сегодня все мы в бесконечном сумме склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин,

– написала Галина Спивак.



Василий Хомко / Фото из инстаграма Галины Спивак

Потерю прокомментировал бывший ведущий "Орла и решки", Андрей Бедняков. Шоумен опубликовал на своей странице сториз, в которой отдал дань уважения коллеге.

"Покойся с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой. Спасибо тебе. Увидимся. И еще снимем что-то крутое. Смотри пока локацию", – написал Бедняков.



Андрей Бедняков о Василии Хомко / Фото из инстаграм-сториз

Прощание с Василием Хомко состоится в пятницу, 5 декабря. В 12:00 начнется служба в Михайловском соборе.

