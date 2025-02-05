В доме украинского ведущего произошел пожар: "Все сгорело"
Украинский ведущий и актер Иван Городецкий рассказал о беде, произошедшей в его семье. В доме шоумена случился пожар – большинство вещей полностью сгорели.
Ведущий Иван Городецкий сообщил о пожаре на своей странице в инстаграме. Он с женой Екатериной записал видео, в котором показал, что осталось от дома, передает 24 Канал.
К слову Ночью задыхаюсь, – танцовщица Илона Гвоздева призналась о проблемах со здоровьем
К счастью, супруги не пострадали из-за пожара. Что именно стало причиной бедствия – шоумен не отметил.
Сегодня случилась беда в нашей семье, большая часть нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Что-то когда-то начинается и что-то когда-то заканчивается. Какая-то часть нашей жизни тоже закончилась. С чистого листа все начинаем. Все, что осталось – вы видите на видео. Все сгорело,
– рассказали супруги.
Иван добавил, что будет благодарным за любую поддержку. Ведь теперь семье придется начинать с чистого листа.
Иван Городецкий показал, что осталось от дома: видео
Чем известен Иван Городецкий
- Ведущий родился в Ивано-Франковске, учился в Харькове. Играл в театрах Харькова и Киева. Сейчас также работает ведущим свадеб и корпоративов, имея за спиной более 15 лет опыта.
- Иван Городецкий имел роли в таких сериалах как "Филин", "Сестры по крови" и других. Был ведущим первого сезона украинского "Холостяка".