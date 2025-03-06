Верку Сердючку с бэндом не выпустили за границу: в команде Данилко отреагировали

Верка Сердючка и ее бэнд перенесли концерты в Европе. Команда Андрея Данилко объяснила, что стало причиной.

Верка Сердючка (Андрей Данилко) планировали в марте выступить с несколькими концертами за рубежом. Однако команда не получила разрешения на выезд. Об этом сообщили на странице Верки Сердючки, передает 24 Канал.

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В команде Андрея Данилко сообщили, что заранее подали документы для выезда за границу. Но из-за внезапной остановки выдачи Минкультом разрешений на выезд, группа VERKA SERDUCHKA & BAND не получила письмо содействия.

Концерты, которые должны были состояться в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге, перенесены. Впоследствии станут известны новые даты.



Верка Сердючка и ее группа перенесли концерты / Фото из инстаграма Верки Сердючки

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