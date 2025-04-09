"Так чувственно, до мурашек и слез": танец защитника на протезах растрогал украинцев
Недавно в Киеве состоялся благотворительный Венский бал. Одним из трогательных моментов этого мероприятия стал танец военного с партнершей – видео разлетелось по сети.
Благотворительное мероприятие состоялось 2 апреля в Fairmont Grand Hotel Kyiv. На Венском балу собрались меценаты и публичные лица, а ведущими события были Алина Шаманская и Анатолий Анатолич, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Анатолича.
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Шоумен рассказал, за благотворительный вечер удалось собрать более 900 тысяч гривен донатов. Эти средства отправятся на нужды фонда "СОС Детские Деревни в Украине".
Но самым важным и трогательным моментом благотворительного Венского бала стал танец ветерана и действующего военнослужащего Артема Мороза с партнершей Полиной Ищенко. Они станцевали под песню "Возле тополя" певца SHUMEI.
Лучшее выступление на нынешнем Венском балу в этом году. Жизнь прекрасна и невероятно хороша несмотря ни на что,
– прокомментировал Анатолий Анатолич.
Танец Артема Мороза и Полины Ищенко: видео
Видео этого танца разлетелось по сети. Украинцы с восторгом и слезами на глазах комментируют ролик.
- "Очень красиво. В то же время сердце разрывает от боли";
- "Без слез невозможно смотреть..., но и одновременно уважение, сила, несокрушимость духа – это все украинцы";
- "Это невероятно сильно и красиво одновременно";
- "Просто со слезами на глазах хочется поблагодарить военного";
- "Это так чувственно, до мурашек и безудержных слез, от боли, злости, счастья, радости. Бесконечно благодарна каждому защитнику Украины".
В конце вечера Артема Мороза объявили королем нынешнего Венского бала.
Заметим, Артем Мороз присоединился к армии добровольно в марте 2022 года. Во время боевых задач на Херсонщине он получил тяжелое ранение, в результате которого потерял нижние конечности.
После реабилитации и протезирования Артем вернулся в армию – сейчас он заместитель командира 241 бригады по социальной и психологической поддержке военных. Защитник ведет активный образ жизни и мотивирует других.