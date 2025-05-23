После 25 лет существования: Константин Меладзе объявил о закрытии группы "ВИА Гра"
- Константин Меладзе объявил о закрытии группы "ВИА Гра" после 25 лет существования, они выпустили прощальную песню GALILEO.
- Последнюю песню записали София Тарасова и Ульяна Синецкая, а Ксения Попова не присоединилась к созданию композиции.
Композитор и продюсер Константин Меладзе официально объявил о закрытии группы "ВИА Гра". На прощание коллектив выпустил русскоязычную песню GALILEO.
О закрытии музыкального проекта Меладзе сообщил на своей инстаграм-странице, информирует Show 24. Группа "ВИА Гра" просуществовала 25 лет.
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Константин Меладзе поблагодарил всех, кто в течение 25 вместе с ним работал над этим музыкальным проектом: артисток, музыкантов, администраторов, аранжировщиков, звукорежиссеров, режиссеров, стилистов и визажистов.
Это было прекрасное время, по которому у меня, однако, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из этой истории – это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще много лет. Желаю всем мира и благополучия,
– написал композитор.
Заметим, что последний трек записали две участницы группы "ВИА Гра". Это София Тарасова, которая родилась в Киеве и молчит о войне, и российская певица Ульяна Синецкая, которая уже много лет живет в Украине. Не так давно она сообщила, что получила вид на жительство здесь.
Интересно, что Ксения Попова к созданию прощальной композиции не присоединилась. Кстати, в апреле певица сообщила, что ее отец погиб на фронте. Мужчина защищал Украину в течение трех лет.
Коротко о группе "ВИА Гра"
"ВИА Гра" – украинская музыкальная группа, создана в сентябре 2000 года в Киеве. Она считалась одним из самых успешных проектов тех лет. Музыкальный продюсер коллектива – Константин Меладзе.
Состав группы постоянно менялся. В его репертуаре – преимущественно русскоязычные треки. Во время своего существования коллектив всегда ориентировался на российский рынок.
Состав "ВИА Гры", когда участницами группы были Анна Седокова, Надежда Мейхер-Грановская и Вера Брежнева, традиционно называют "золотым".