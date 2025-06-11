Наш украинский продукт, – Виктор Павлик удивил условием райдера, без которого не выйдет на сцену

Не секрет, что каждый из артистов имеет райдер, который составлен на основе пожеланий звезды. Виктор Павилк рассказал, какое условие всегда удивляет его заказчиков.

На днях украинский певец стал участником программы "Вік на Вік", где в перерыве рассказал о своем райдере. По словам Павлика, он простой, но есть одно важнейшее условие, пишет Show24 со ссылкой на "Новый канал".

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Итак, особое условие в райдере артиста – это нерафинированное кукурузное масло. Павлик говорит, что оно хорошо влияет на голосовые связки.

"В моем райдере есть то, что всегда удивляет заказчиков, и они каждый раз спрашивают: "А зачем это вам?". Это кукурузное нерафинированное масло. Именно нерафинированное, это важно. Я его держу во рту перед выступлением где-то 20 минут: разбалтываю и в это время мурлычу. Это очень хорошо влияет на голосовые связки. Она как бы смазывает их и подпитывает. Но должно быть обязательно кукурузное. Оливковое – это производство Испании, Италии или Греции. А вот кукурузное – наш украинский продукт" – отметил исполнитель.

Другие же пункты райдера довольно просты. Туда входят рыбные и мясные закуски, бутерброды, овощи и фрукты, напитки разных видов: фанта, спрайт, простая вода, кофе, чай. Артист также вспомнил и о других звездных коллегах, отметив, что в шоу-бизнесе есть еще более неординарные условия райдера.

А вот я слышал, что "Бумбокс" в райдере имеет питание для муравьиной фермы. Они ее возят с собой, то должна быть еда для муравьев. Это тоже неординарность – после концертов можно снимать стресс, глядя на них,

– поделился Павлик.

А знали ли вы о другой стороне славы, когда звезды исчезают на пике своей популярности.