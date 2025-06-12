На днях украинский певец стал участником программы "Вік на Вік", где в перерыве рассказал о своем райдере. По словам Павлика, он простой, но есть одно важнейшее условие, пишет Show24 со ссылкой на "Новый канал".

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Итак, особое условие в райдере артиста – это нерафинированное кукурузное масло. Павлик говорит, что оно хорошо влияет на голосовые связки.

"В моем райдере есть то, что всегда удивляет заказчиков, и они каждый раз спрашивают: "А зачем это вам?". Это кукурузное нерафинированное масло. Именно нерафинированное, это важно. Я его держу во рту перед выступлением где-то 20 минут: разбалтываю и в это время мурлычу. Это очень хорошо влияет на голосовые связки. Она как бы смазывает их и подпитывает. Но должно быть обязательно кукурузное. Оливковое – это производство Испании, Италии или Греции. А вот кукурузное – наш украинский продукт" – отметил исполнитель.

Другие же пункты райдера довольно просты. Туда входят рыбные и мясные закуски, бутерброды, овощи и фрукты, напитки разных видов: фанта, спрайт, простая вода, кофе, чай. Артист также вспомнил и о других звездных коллегах, отметив, что в шоу-бизнесе есть еще более неординарные условия райдера.

А вот я слышал, что "Бумбокс" в райдере имеет питание для муравьиной фермы. Они ее возят с собой, то должна быть еда для муравьев. Это тоже неординарность – после концертов можно снимать стресс, глядя на них,

– поделился Павлик.

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