Днями український співак став учасником програми "Вік на Вік", де у перерві розповів про свій райдер. За словами Павліка, він простий, але є одна найважливіша умова, пише Show24 з посиланням на "Новий канал".

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Отож, особлива умова у райдері артиста – це нерафінована кукурудзяна олія. Павлік каже, що вона добре впливає на голосові зв'язки.

"У моєму райдері є те, що завжди дивує замовників, і вони щоразу питають: "А навіщо це вам?". Це кукурудзяна нерафінована олія. Саме нерафінована, це важливо. Я її тримаю в роті перед виступом десь 20 хвилин: розбовтую і в цей час мугикаю. Це дуже добре впливає на голосові зв'язки. Вона ніби змащує їх та підживлює. Але має бути обов'язкова кукурудзяна. Оливкова – це виробництво Іспанії, Італії чи Греції. А ось кукурудзяна – наш український продукт" – зазначив виконавець.

Інші ж пункти райдеру доволі прості. Туди входять рибні та м'ясні закуски, канапки, овочі та фрукти, напої різних видів: фанта, спрайт, проста вода, кава, чай. Артист також згадав і про інших зіркових колег, зазначивши, що у шоубізнесі є ще більш неординарні умови райдеру.

А от я чув, що "Бумбокс" у райдері має харчування для мурашиної ферми. Вони її возять із собою, то має бути їжа для мурах. Це теж неординарність – після концертів можна знімати стрес, дивлячись на них,

– поділився Павлік.

А чи знали ви про інший бік слави, коли зірки зникають на піку своєї популярності.