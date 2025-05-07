Боль не проходит, – Павлик щемяще обратился к покойному сыну и показал архивные кадры с ним
- Виктор Павлик в день рождения покойного сына Павла обратился к нему с щемящими словами, поделившись архивными фото.
- Павел Павлик умер 7 августа 2020 года, после двух лет борьбы с саркомой позвонков, пройдя 18 курсов химиотерапии.
7 мая у певца Виктора Павлика и его экс-супруги Ларисы Созаевой родился сын Павел. В этом году парню должно было бы исполниться 26 лет, однако пять лет назад он умер.
В день рождения покойного сына к нему обратился звездный отец. Виктор Павлик также показал архивные фото с парнем. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.
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Так, Виктор в своем новом посте написал щемящие слова к Павлу.
Я не могу обнять тебя, но говорю тебе мысленно все, что не успел. Я очень тебя люблю. И очень скучаю. Живу с болью, но и с безграничной любовью к тебе. Тебе было бы 26, а мне 5 лет как не хватает тебя каждый день. Боль не проходит. Любовь тоже. Ты – часть меня. И будешь всегда,
– отметил Павлик.
К публикации Виктор добавил фотографии покойного сына – от раннего детства до взрослого возраста, показывая разные этапы жизни юноши.
Что известно о смерти сына Виктора Павлика
- Павел Павлик умер 7 августа 2020 года. В 2018 году парню поставили диагноз саркома позвонков.
- Почти два года Павел боролся с болезнью, пройдя 18 курсов химиотерапии и лучевое лечение. Весной 2020-го состояние ухудшилось, а в июне он принял решение остановить терапию, надеясь на восстановление организма.
- За месяц до смерти состояние Павла стало критическим, его перевели в хоспис.