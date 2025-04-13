Я не сторонник, – Виктор Павлик признался, как относится к пластическим операциям жены

Жена Виктора Павлика положительно относится к пластическим операциям и не один раз ложилась под нож хирурга. Но сам певец не является сторонником изменений во внешности.

Виктор Павлик признался, что был против пластических операций жены Екатерины. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Ближе к звездам".

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Музыкант поделился, что остается при своем мнении – он негативно относится к изменениям в теле. Но добавил, что не может запрещать что-то жене.

Меня же никто не спрашивает, в целом. Мое мнение с самого начала, – я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело. Я знаю, что она все равно не послушается меня. Я говорил, что не надо, но она, конечно, то сделала. И мама ей не запретит, и я не могу запретить. Такая ее красота. Такая ее натура, что если она решила что-то делать, то она это делает,

– рассказал Виктор Павлик.

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