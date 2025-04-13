Я не сторонник, – Виктор Павлик признался, как относится к пластическим операциям жены
- Виктор Павлик негативно относится к пластическим операциям, которые делает его жена Екатерина Репяхова.
- Екатерина перенесла ринопластику и ментопластику.
Жена Виктора Павлика положительно относится к пластическим операциям и не один раз ложилась под нож хирурга. Но сам певец не является сторонником изменений во внешности.
Виктор Павлик признался, что был против пластических операций жены Екатерины. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Ближе к звездам".
К слову Ситуация была критической: Виктор Павлик впервые прокомментировал сложную операцию на сердце
Музыкант поделился, что остается при своем мнении – он негативно относится к изменениям в теле. Но добавил, что не может запрещать что-то жене.
Меня же никто не спрашивает, в целом. Мое мнение с самого начала, – я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело. Я знаю, что она все равно не послушается меня. Я говорил, что не надо, но она, конечно, то сделала. И мама ей не запретит, и я не могу запретить. Такая ее красота. Такая ее натура, что если она решила что-то делать, то она это делает,
– рассказал Виктор Павлик.
Какие операции перенесла Екатерина Репяхова
- Екатерина Репяхова делала ринопластику (изменение формы носа), а также перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки.
- Недавно звездная жена решилась на еще одну операцию – ментопластику. Это операция по уменьшению или увеличению размеров подбородка.