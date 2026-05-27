На фоне конфликта с Бруклином: Виктория Бекхэм откровенно высказалась о воспитании детей

В начале года старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, Бруклин, сделал неожиданное заявление о сложных отношениях в семье. В частности, он утверждал, что родители пытались разрушить его отношения с женой Николой Пельц и контролировали его жизнь.

После этой резонансной публикации семья оказалась в центре внимания. В медиа активно обсуждают возможный конфликт между Бекхэмами и их детьми. На этом фоне Виктория Бекхэм поделилась своим подходом к воспитанию. Об этом знаменитость рассказала для газеты The Times.

Дизайнер и предпринимательница отметила, что для нее важно не заставлять детей, а поддерживать их выбор.

Есть большая разница между тем, чтобы поддерживать детей в том, что они хотят делать, и тем, чтобы заставлять их. Все, что мы когда-либо делали с кем-либо из детей, – поддерживали, помогали и поощряли,

– сказала Виктория Бекхэм.

Также она добавила, что гордится тем, что каждая из ее детей нашла дело по душе.

Трое ребят раньше играли в футбол, но один за другим решили, что это не для них, и это нормально – главное, чтобы они были счастливы. Просто хочу, чтобы они чувствовали себя реализованными,

– отметила знаменитость.

Для справки! У звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео, Крус и дочь Харпер.

Конфликт в семье Бекхэмов: кратко

Слухи о напряженных отношениях в семье появились еще после свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельц в 2022 году. Впоследствии их усилили пропуски важных семейных событий. В частности, Бруклин вместе с женой не присутствовал на 50-летии Дэвида Бекхэма в мае 2025 года. Также пара почти перестала вспоминать семью в соцсетях.

В конце концов, в январе этого года Бруклин сделал публичное заявление, в котором подтвердил раскол в отношениях с семьей и заявил, что не хочет примирения.

Инсайдер утверждает, что Дэвид и Виктория были расстроены такими заявлениями, однако якобы оставляют двери для примирения открытыми – если сын решит восстановить отношения с семьей.