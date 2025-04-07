Где сейчас Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы", которая долгое время не выходит на связь

Виктория Смеюха – экс-участница группы "НеАнгелы". Долгое время певица находилась в объективах камер и журналистов, но в последние годы артистка максимально "скрывается" от коммуникации с фанатами и прессой.

Настоящее имя исполнительницы – Екатерина. Псевдоним артистке придумал продюсер Юрий Никитин. Родом она из Харькова. После окончания школы переехала в Киев, где училась в университете культуры и искусств. Как складывалась карьера Виктории, что известно о ее личной жизни и где она сейчас, читайте в материале Show24.

Читайте также Звездный юбилей: что известно о жизни Ирины Билык, которой исполнилось 55 лет

Группа "НеАнгелы" и сольная карьера

Еще с детства Смеюха проявляла любовь к музыке и даже получала музыкальное образование, осваивая игру на фортепиано. Чтобы реализовать мечту о певческой карьере, артистка попала на проект "Шанс", однако успех оказался не таким, о котором мечталось. Некоторое время Виктория выступала сольно. Тогда она подобрала себе псевдоним Кайра.

Впоследствии стала участницей коллектива SMS. В 2006 году Юрий Никитин решил собрать женскую группу. Интересно, что именно на проекте "Шанс" продюсер заметил молодую исполнительницу и пригласил ее в коллектив "НеАнгелы". Второй участницей стала Слава Каминская.

Слава Каминская и Виктория Смеюха / Фото из инстаграма Каминской

Девушки работали над репертуаром, а трек "Юра, прости" быстро получил статус хита.

"НеАнгелы" – "Юра, прости": смотрите видео онлайн

В 2013 году группа дала первый сольный концерт. Интересно, что сначала Никитин планировал трио под названием "Ангелы", но две избранные солистки изменили его мнение относительно первоначальной концепции.

К слову, сегодня Юрий Никитин проживает за границей. Его внимание сосредоточено уже на других артистах.

В 2021 году коллектив "НеАнгелы" прекратил свое существование. Это решение принял продюсер, а для Виктории новость стала настоящим шоком, ведь она не планировала строить сольной карьеры. Период распада группы для певицы был довольно болезненным и стрессовым.

Заметим, что Виктория и Слава не так хорошо между собой ладили. Девушки часто ссорились, а Каминская еще и якобы оскорбляла Смеюху неприятными словами, еще и однажды запустила в нее стакан воды. Но несмотря на все плохое, певица отмечала, что и хороших моментов было также достаточно.

Слава Каминская, Юрий Никитин и Виктория Смеюха / Фото из инстаграма Смеюхи

После закрытия проекта "НеАнгелы", певицы подались в сольные карьеры. Артистка представила проект VIKTORIA, выпустила несколько песен, а также делилась мечтой о том, что хотела бы создать собственный продюсерский центр.

Личная жизнь

Долгое время певица встречалась с каскадером Иваном Стрижаковым, но в 2019 году Виктория порвала с мужчиной, потому что тот ей изменил.

В начале 2021 года стало известно о том, что Смеюха закрутила новый роман. Накануне 2022 года знаменитость еще раз подтвердила, что имеет новые отношения: "Так сложилось, что все 15 лет, которые я на сцене, праздную Новый год сама – без близких, без родителей. В этом году будет все иначе, пусть родители далеко, но я буду встречать праздник с молодым человеком".

В январе 2022 года она намекнула, что помолвлена.

Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь мир от переполняющих меня эмоций,... Как я могу сказать нет, конечно (да). Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски – это небесный дар или провидение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила,

– написала тогда певица.

Однако лицо своего возлюбленного она скрывала и до сих пор неизвестно, кто этот загадочный мужчина.

Виктория Смеюха / Фото из инстаграма певицы

В апреле 2024 году интервьюер Алина Доротюк сообщила, что Виктория впервые стала мамой.

Она не в России. Насколько мне известно из близкого окружения, что она в Италии. Более того, мне сказали, что это стопроцентная информация, что она родила ребенка. Не знаю, вышла ли замуж. Она сначала мне отвечала, а потом вообще прекратила,

– рассказала журналистка.

Сама же знаменитость не подтверждала и не опровергала этой информации.

Виктория Смеюха и полномасштабная война

После того как Россия начала большую войну, звезда написала несколько сообщений на эту тему, а после 14 октября 2022 года вообще исчезла из соцсетей. В марте того же года в результате российского удара была разрушена квартира ее родителей в Харькове. Виктория продемонстрировала последствия и в заметке ответила на критику от звездных коллег, которые обвиняли ее в молчании.

Моих коллег беспокоит моя политическая позиция. Беспокоит даже сильнее, чем я могла бы представить. Я – за Украину! Я – против войны! Я – против геноцида моей нации! Родные мои, на диванах, а не в рядах героев-защитников, легко и удобно судить других! Господа-носители традиционных/нетрадиционных взглядов, а также внезапные патриоты, направьте свой гнев не на меня из-за моего молчания, которое имело причину, – свое слово мне решать, когда говорить, – а возьмите свою смелость и используйте ее против общего недруга! Страна нуждается в героях на деле – не на словах,

– написала тогда артистка.

Где сейчас Виктория Смеюха

Как мы уже упоминали, по словам Алины Доротюк, исполнительница перебралась жить в Италию. Слава Демин также рассказал похожую информацию.

Говорят, что Виктория уже давно живет в Италии и у нее отношения, которые принесли плоды счастья,

– написал журналист.

Слава Демин рассказал, где сейчас находится Виктория Смеюха / Скриншот из телеграма

Слава Каминская же отметила, что не общается с экс-коллегой, но имеет догадки, что Виктория начала новую жизнь.

Слава Каминская прокомментировала исчезновение Вики Смеюхи / Скриншот из инстаграм-сторис

Исполнительница публично не подтвердила и не опровергла обнародованную о ней информацию.