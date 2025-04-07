Справжнє ім'я виконавиці – Катерина. Псевдонім артистці придумав продюсер Юрій Нікітін. Родом вона із Харкова. Після закінчення школи переїхала до Києва, де навчалась в університеті культури та мистецтв. Як складалась кар'єра Вікторії, що відомо про її особисте життя та де вона зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Гурт "НеАнгели" та сольна кар'єра

Ще з дитинства Смеюха проявляла любов до музики та навіть здобувала музичну освіту, освоюючи гру на фортепіано. Щоб реалізувати мрію щодо співочої кар'єри, артистка потрапила на проєкт "Шанс", однак успіх виявився не таким, про який мріялось. Деякий час Вікторія виступала сольно. Тоді вона підібрала собі псевдонім Кайра.

Згодом стала учасницею колективу SMS. У 2006 році Юрій Нікітін вирішив зібрати жіночий гурт. Цікаво, що саме на проєкті "Шанс" продюсер помітив молоду виконавицю й запросив її до колективу "НеАнгели". Другою учасницею стала Слава Камінська.

Слава Камінська та Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму Камінської

Дівчата працювали над репертуаром, а трек "Юра, прости" швидко отримав статус хіта.

"НеАнгели" – "Юра, прости": дивіться відео онлайн

У 2013 році гурт дав перший сольний концерт. Цікаво, що спершу Нікітін планував тріо під назвою "Ангели", але дві обрані солістки змінили його думку щодо початкової концепції.

До слова, сьогодні Юрій Нікітін проживає за кордоном. Його увага зосереджена вже на інших артистах.

У 2021 році колектив "НеАнгели" припинив своє існування. Це рішення ухвалив продюсер, а для Вікторії новина стала справжнім шоком, адже вона не планувала будувати сольної кар'єри. Період розпаду гурту для співачки був доволі болючим і стресовим.

Зауважимо, що Вікторія та Слава не так добре між собою ладнали. Дівчата часто сварились, а Камінська ще й нібито ображала Смеюху неприємними словами, ще й одного разу запустила у неї склянку води. Та попри все погане, співачка зазначала, що й хороших моментів було також достатньо.

Слава Камінська, Юрій Нікітін і Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму Смеюхи

Після закриття проєкту "НеАнгели", співачки подались у сольні кар'єри. Артистка презентувала проєкт VIKTORIA, випустила декілька пісень, а також ділилась мрією про те, що хотіла б створити власний продюсерський центр.

Особисте життя

Тривалий час співачка зустрічалась з каскадером Іваном Стрижаковим, але у 2019 році Вікторія порвала з чоловіком, бо той її зрадив.

На початку 2021 року стало відомо про те, що Смеюха закрутила новий роман. Напередодні 2022 року знаменитість ще раз підтвердила, що має нові стосунки: "Так склалося, що всі 15 років, які я на сцені, святкую Новий рік сама – без близьких, без батьків. Цього року буде все інакше, нехай батьки далеко, але я зустрічатиму свято з молодим чоловіком".

У січні 2022 року вона натякнула, що заручена.

Я щаслива і задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене… Як я можу сказати ні, звичайно (так). Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи – це небесний дар чи провидіння?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і в усіх на очах. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила,

– написала тоді співачка.

Однак обличчя свого коханого вона приховувала й досі невідомо, хто цей загадковий чоловік.

Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму співачки

У квітні 2024 році інтерв'юерка Аліна Доротюк повідомила, що Вікторія вперше стала мамою.

Вона не в Росії. Наскільки мені відомо з близького оточення, що вона в Італії. Ба більше, мені сказали, що це стовідсоткова інформація, що вона народила дитину. Не знаю, чи вийшла заміж. Вона спочатку мені відповідала, а потім взагалі припинила,

– розповіла журналістка.

Сама ж знаменитість не підтверджувала та не спростовувала цієї інформації.

Вікторія Смеюха та повномасштабна війна

Після того як Росія розпочала велику війну, зірка написала декілька дописів на цю тему, а після 14 жовтня 2022 року взагалі зникла з соцмереж. У березні того ж року внаслідок російського удару було зруйновано квартиру її батьків у Харкові. Вікторія продемонструвала наслідки й у дописі відповіла на критику від зіркових колег, які звинувачували її у мовчанні.

Моїх колег непокоїть моя політична позиція. Турбує навіть сильніше, ніж я могла б уявити. Я – за Україну! Я – проти війни! Я – проти геноциду моєї нації! Рідні мої, на диванах, а не в лавах героїв-захисників, легко і зручно судити інших! Панове-носії традиційних/нетрадиційних поглядів, а також раптові патріоти, направте свій гнів не на мене через моє мовчання, яке мало причину, – своє слово мені вирішувати, коли говорити, – а візьміть свою сміливість та використовуйте її проти спільного недруга! Країна потребує героїв на ділі – не на словах,

– написала тоді артистка.

Де зараз Вікторія Смеюха

Як ми уже згадували, за словами Аліни Доротюк, виконавиця перебралась жити до Італії. Слава Дьомін також розповів схожу інформацію.

Кажуть, що Вікторія вже давно живе в Італії й у неї стосунки, які принесли плоди щастя,

– написав журналіст.

Слава Дьомін розповів, де зараз перебуває Вікторія Смеюха / Скриншот з телеграму

Слава Камінська ж зазначила, що не спілкується з ексколегою, але має здогадки, що Вікторія почала нове життя.

Слава Камінська прокоментувала зникнення Віки Смеюхи / Скриншот з інстаграм-сторіс

Виконавиця публічно не підтвердила та не спростувала оприлюднену про неї інформацію.