Пошел на риск, – Виталий Козловский рассекретил, как он закрыл долг перед Кондратюком

Украинский певец Виталий Козловский впервые рассказал, как ему удалось погасить многомиллионный долг перед Игорем Кондратюком. Артист поделился, что для того, чтобы это сделать, ему пришлось продать самую ценную для него вещь.

Это был родительский дом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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В новом интервью артист отметил, что появление собственной семьи стало для него толчком к закрытию многомиллионного долга. Виталий признался, что долго колебался, но принял решение продать квартиру покойного отца, чтобы жить спокойно. Мать певца, которая уже около 20 лет живет в Италии, поддержала сына.

Мама сказала, что "я тебе доверяю, очень люблю и очень хочу, чтобы ты и твоя семья наконец зажили, хватит выживать". И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. И вопрос был закрыт,

– рассказал Козловский.

Он отметил, что долг состоял из двух частей: выплат по решению судов и выкупа прав на старые песни. Суммы он не раскрывает, но подчеркивает – для него это не о деньгах, а о свободе и прощении.

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

Напомним, конфликт между артистом и Игорем Кондратюком продолжался с 2012 года, когда Козловский вышел из продюсерского контракта. Это привело к потере прав на исполнение старых хитов и серии судов из-за нарушения авторских прав. Наконец, 6 мая 2025 года стало известно о полном завершении дела: долги уплачены, а каталог песен официально возвращен певцу.