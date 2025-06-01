На сцене каждый раз как в последний раз, Виталий Козловский рассказал о серьезной травме

Виталий Козловский впервые признался, что на одном из вступлений получил травму колена. Он показал атрибут, который теперь сопровождает его на каждом концерте.

Певец показался со специальным бандажом на колене, который постоянно носит на концертах. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-сториз.

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Виталий Козловский рассказал, что ранее на одном из выступлений получил травму – вывихнул коленную чашечку. Из-за еще одного неудачного движения колено может больше надломиться. Но артист все равно выкладывается на полную.

На фестивале "Поколение" у меня был вывих коленной чашечки, и теперь я почти инвалид. Выхожу на сцену и каждый раз, как в последний раз. Потому что колено может надломиться в следующий раз еще больше. Но что не сделаешь ради людей и творчества, чтобы дать сегодня положительную эмоцию. А с другой стороны, я очень люблю свою работу,

– поделился Козловский.

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8 июня у певца было очередное выступление во Львове.

Напомним, Виталий Козловский после закрытия долгов вернулся в шоубизнес. Он переводит свои старые хиты на украинский и снова может петь их на концертах. В мае на стриминговых платформах вышла долгожданная "Пинаколада".