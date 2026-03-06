Долгожданная премьера: Виталий Козловский презентовал "Шекспира" на украинском языке
- Виталий Козловский выпустил украиноязычную версию своего хита "Шекспир" и представил клип на песню, в котором снялась известная украинская актриса Анастасия Цимбалару.
- Слушатели в сети положительно отреагировали на новую версию песни, выражая благодарность и ностальгию.
Сегодня, 6 марта, Виталий Козловский отмечает 41-летие. В день рождения певец выпустил украиноязычную версию своего хита "Шекспир", которую все ждали еще после премьеры "Пинаколоды".
Козловский также представил клип на песню. Видео вышло на его официальном ютуб-канале.
В видеоработе снялась известная украинская актриса Анастасия Цимбалару. Интересно, что в свое время песня "Шекспир" стала настоящим хитом, но клип сняли только теперь – уже для новой версии.
"Шекспир" возвращается! Сегодня для меня очень ответственная премьера! Во-первых, это не просто песня, а очень знаковая для меня песня. Именно она открыла мне дверь на большую сцену, принесла первый бешеный успех и вашу любовь! С новой версией было сложно. Пять разных аранжировок было сделано, пока я наконец услышал то, что хотел,
– прокомментировал премьеру Виталий Козловский.
Виталий Козловский – "Шекспир": смотрите видео онлайн
Как слушатели отреагировали на "Шекспира" на украинском?
- "Супер! Одна из самых любимых песен! Спасибо за ее новую жизнь".
- "Боже, как долго ждали. Эту песню можно слушать даже без клипа, такая она уже – класс! Спасибо! Круто!"
- "Целый мюзикл получился. Браво. Поздравляю всех причастных к этому шедевру! Пусть летит!"
- "Ой, какая ностальгия. Только теперь на украинском. Именно на "Шекспира" я ждала, а клип хорошо дополняет песню. Браво, спасибо за наслаждение".
Реакция сети на "Шекспира" на украинском / Скриншоты с ютуба
Когда Козловский впервые спел "Шекспира" на украинском?
Напомним, 1 марта Виталий Козловский дал большой сольный концерт во Дворце "Украина" (Киев). Он презентовал новую программу и впервые исполнил песню "Шекспир" на украинском. Артист также представил трек "Красота и разлука" в новом звучании.
На сцену вышел и сын Козловского – 2-летний Оскар.
На концерте побывала Рамина Эсхакзай. 1 марта ей исполнилось 34 года. Журналистка принесла плакат с надписью "Шекспир писал бы не о нас".
Заметим, что когда-то между Виталием и Раминой был фейковый роман.