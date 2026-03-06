Укр Рус
Show24 Украинские звезды Долгожданная премьера: Виталий Козловский презентовал "Шекспира" на украинском языке
6 марта, 14:39
3

Долгожданная премьера: Виталий Козловский презентовал "Шекспира" на украинском языке

Мария Примыч
Основні тези
  • Виталий Козловский выпустил украиноязычную версию своего хита "Шекспир" и представил клип на песню, в котором снялась известная украинская актриса Анастасия Цимбалару.
  • Слушатели в сети положительно отреагировали на новую версию песни, выражая благодарность и ностальгию.

Сегодня, 6 марта, Виталий Козловский отмечает 41-летие. В день рождения певец выпустил украиноязычную версию своего хита "Шекспир", которую все ждали еще после премьеры "Пинаколоды".

Козловский также представил клип на песню. Видео вышло на его официальном ютуб-канале.

Читайте также Виталию Козловскому – 41: где сейчас певец, который покинул службу в ВСУ

В видеоработе снялась известная украинская актриса Анастасия Цимбалару. Интересно, что в свое время песня "Шекспир" стала настоящим хитом, но клип сняли только теперь – уже для новой версии.

"Шекспир" возвращается! Сегодня для меня очень ответственная премьера! Во-первых, это не просто песня, а очень знаковая для меня песня. Именно она открыла мне дверь на большую сцену, принесла первый бешеный успех и вашу любовь! С новой версией было сложно. Пять разных аранжировок было сделано, пока я наконец услышал то, что хотел, 
– прокомментировал премьеру Виталий Козловский.

Виталий Козловский – "Шекспир": смотрите видео онлайн

Как слушатели отреагировали на "Шекспира" на украинском?

  • "Супер! Одна из самых любимых песен! Спасибо за ее новую жизнь".
  • "Боже, как долго ждали. Эту песню можно слушать даже без клипа, такая она уже – класс! Спасибо! Круто!"
  • "Целый мюзикл получился. Браво. Поздравляю всех причастных к этому шедевру! Пусть летит!"
  • "Ой, какая ностальгия. Только теперь на украинском. Именно на "Шекспира" я ждала, а клип хорошо дополняет песню. Браво, спасибо за наслаждение".

Реакция сети на "Шекспира" на украинском / Скриншоты с ютуба

 

 

Когда Козловский впервые спел "Шекспира" на украинском?