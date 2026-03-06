Долгожданная премьера: Виталий Козловский презентовал "Шекспира" на украинском языке

Сегодня, 6 марта, Виталий Козловский отмечает 41-летие. В день рождения певец выпустил украиноязычную версию своего хита "Шекспир", которую все ждали еще после премьеры "Пинаколоды".

Козловский также представил клип на песню. Видео вышло на его официальном ютуб-канале.

Читайте также Виталию Козловскому – 41: где сейчас певец, который покинул службу в ВСУ

В видеоработе снялась известная украинская актриса Анастасия Цимбалару. Интересно, что в свое время песня "Шекспир" стала настоящим хитом, но клип сняли только теперь – уже для новой версии.

"Шекспир" возвращается! Сегодня для меня очень ответственная премьера! Во-первых, это не просто песня, а очень знаковая для меня песня. Именно она открыла мне дверь на большую сцену, принесла первый бешеный успех и вашу любовь! С новой версией было сложно. Пять разных аранжировок было сделано, пока я наконец услышал то, что хотел,

– прокомментировал премьеру Виталий Козловский.

Виталий Козловский – "Шекспир": смотрите видео онлайн

Как слушатели отреагировали на "Шекспира" на украинском?

"Супер! Одна из самых любимых песен! Спасибо за ее новую жизнь".

"Боже, как долго ждали. Эту песню можно слушать даже без клипа, такая она уже – класс! Спасибо! Круто!"

"Целый мюзикл получился. Браво. Поздравляю всех причастных к этому шедевру! Пусть летит!"

"Ой, какая ностальгия. Только теперь на украинском. Именно на "Шекспира" я ждала, а клип хорошо дополняет песню. Браво, спасибо за наслаждение".

Реакция сети на "Шекспира" на украинском / Скриншоты с ютуба

Когда Козловский впервые спел "Шекспира" на украинском?