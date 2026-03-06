Козловський також представив кліп на пісню. Відео вийшло на його офіційному ютуб-каналі.

У відеороботі знялась відома українська акторка Анастасія Цимбалару. Цікаво, що свого часу пісня "Шекспір" стала справжнім хітом, але кліп зняли лише тепер – уже для нової версії.

"Шекспір" повертається! Сьогодні для мене дуже відповідальна прем'єра! По-перше, це не просто пісня, а дуже знакова для мене пісня. Саме вона відкрила мені двері на велику сцену, принесла перший шалений успіх і вашу любов! З новою версією було складно. П'ять різних аранжувань було зроблено, поки я нарешті почув те, що хотів,

– прокоментував прем'єру Віталій Козловський.

Віталій Козловський – "Шекспір": дивіться відео онлайн

Як слухачі відреагували на "Шекспіра" українською?

"Супер! Одна з найулюбленіших пісень! Дякую за її нове життя".

"Боже, як довго чекали. Цю пісню можна слухати навіть без кліпу, така вона вже – клас! Дякуємо! Круто!"

"Цілий мюзикл вийшов. Браво. Вітаю всіх причетних до цього шедевру! Нехай летить!"

"Ой, яка ностальгія. Тільки тепер українською. Саме на "Шекспіра" я чекала, а кліп гарно доповнює пісню. Браво, дякую за насолоду".

Реакція мережі на "Шекспіра" українською / Скриншоти з ютубу

Коли Козловський вперше заспівав "Шекспіра" українською?