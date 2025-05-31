Впервые после закрытия долга: Козловский честно сказал, как сейчас относится к Кондратюку

Выплата долга Кондратюку стала одним из самых знаковых событий в жизни Виталия Козловского за последние годы. Теперь артист честно признался, что не держит зла на бывшего продюсера.

Этим он откровенно поделился во время разговора для проекта МУЗРУМ, пишет Show24. Также Виталий поблагодарил Кондратюка за те возможности, которые получил в музыкальной сфере.

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Артист отметил, что мы все живем в очень сложное время, когда вокруг много зла, ненависти. Поэтому надо уметь прощать и двигаться дальше, не держа обид друг на друга.

Я очень благодарен Игорю Кондратюку, в который раз я это уже подчеркиваю. Он появился в моей жизни в виде шанса, которым я воспользовался, и благодаря которому я сегодня, через 22 года, сижу в этой студии и пою для вас,

– подчеркнул Козловский.

Певец проанализировал все те ошибки, которые делал в прошлом, и сейчас находится на стадии трансформации. Виталий переосмыслил роль семьи в своей жизни, теперь понимает, что самое главное – наши родные, которые всегда рядом и не оставляют нас без поддержки.

"Сегодня я все могу рассказать только ангелу-хранителю – моему папе. Иду по жизни по зову сердца, а доверяю жене Юлии, которую очень сильно люблю. Сегодня я не распыляю слова на людей, которые не входят в мою семью. Я сохраняю энергию в семье", – говорит Козловский.

После длительного перерыва Виталий снова вернулся к выступлениям. Он радует любимыми треками не только на корпоративах, но и анонсирует сольные концерты. Возвращение Козловского на большую сцену стало настоящей сенсацией в украинском шоубизнесе. Ранее артист признался, что для погашения долга ему пришлось продать родительский дом.