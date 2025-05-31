Цим він відверто поділився під час розмови для проєкту МУЗРУМ, пише Show24. Також Віталій подякував Кондратюку за ті можливості, які отримав у музичній сфері.

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Артист зазначив, що ми всі живемо у дуже складний час, коли навколо багато зла, ненависті. Тож треба вміти пробачати та рухатися далі, не тримаючи образ одне на одного.

Я дуже вдячний Ігорю Кондратюку, вкотре я на цьому вже наголошую. Він з'явився в моєму житті у вигляді шансу, яким я скористався, і завдяки якому я сьогодні, через 22 роки, сиджу в цій студії й співаю для вас,

– наголосив Козловський.

Співак проаналізував всі ті помилки, які робив у минулому, і зараз перебуває на стадії трансформації. Віталій переосмислив роль сім'ї у своєму житті, тепер розуміє, що найголовніше – наші рідні, які завжди поруч і не залишають нас без підтримки.

"Сьогодні я все можу розповісти тільки янголу-охоронцю – моєму татові. Йду по життю за покликом серця, а довіряю дружині Юлії, яку дуже сильно люблю. Сьогодні я не розпорошую слова на людей, які не входять в мою родину. Я зберігаю енергію в сім'ї", – каже Козловський.

Після тривалої перерви Віталій знову повернувся до виступів. Він тішить улюбленими треками не лише на корпоративах, а й анонсує сольні концерти. Повернення Козловського на велику сцену стало справжньою сенсацією в українському шоубізнесі. Раніше артист зізнався, що задля погашення боргу йому довелося продати батьківський дім.