Этим он откровенно поделился во время разговора для проекта МУЗРУМ, пишет Show24. Также Виталий поблагодарил Кондратюка за те возможности, которые получил в музыкальной сфере.

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Артист отметил, что мы все живем в очень сложное время, когда вокруг много зла, ненависти. Поэтому надо уметь прощать и двигаться дальше, не держа обид друг на друга.

Я очень благодарен Игорю Кондратюку, в который раз я это уже подчеркиваю. Он появился в моей жизни в виде шанса, которым я воспользовался, и благодаря которому я сегодня, через 22 года, сижу в этой студии и пою для вас,

– подчеркнул Козловский.

Певец проанализировал все те ошибки, которые делал в прошлом, и сейчас находится на стадии трансформации. Виталий переосмыслил роль семьи в своей жизни, теперь понимает, что самое главное – наши родные, которые всегда рядом и не оставляют нас без поддержки.

"Сегодня я все могу рассказать только ангелу-хранителю – моему папе. Иду по жизни по зову сердца, а доверяю жене Юлии, которую очень сильно люблю. Сегодня я не распыляю слова на людей, которые не входят в мою семью. Я сохраняю энергию в семье", – говорит Козловский.

После длительного перерыва Виталий снова вернулся к выступлениям. Он радует любимыми треками не только на корпоративах, но и анонсирует сольные концерты. Возвращение Козловского на большую сцену стало настоящей сенсацией в украинском шоубизнесе. Ранее артист признался, что для погашения долга ему пришлось продать родительский дом.