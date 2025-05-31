Артист запалив публіку своїми хітами. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Віталія.

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Так, 30 травня Козловський виступив на фестивалі попкультури 90-х та 00-х, який називається "Покоління". Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovsky_music) Подія проходила на ВДНГ. Під час концерту Віталій виконав такі пісні, як: "Пінаколада", "Небо плаче грозами", "Танцюй мала" та багато інших.

Віталій Козловський дав свій перший концерт у Києві після повернення / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Відомо, що на концерт Козловського також завітав побратим Віталія. Зі сцени вони згадували про спільний моменти під час служби в Збройних силах.

Що відомо про повернення Віталія Козловського

Річ у тім, що співак мав багатомільйонний борг перед своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Конфлікт між колегами виник ще у 2012 році, коли Козловський в односторонньому порядку розірвав контракт з продюсером. Тоді йому заборонялося виконувати пісні, які були написані за час їхньої з Кондратюком співпраці, а проте, цієї умови Віталій не дотримався. Як наслідок, продюсер подав на співака в суд через порушення авторських прав, тож Козловський зобов'язувався виплатити Кондратюку грошову компенсацію. Про те, що Віталій погасив свій борг і отримав права на виконання старих хітів стало відомо 6 травня 2025 року. Тепер артист поступово повертається до творчості.

Напередодні наша редакція писала про те, як Віталію Козловському вдалося погасити багатомільйонний борг перед Кондратюком.