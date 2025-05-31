Впервые после возвращения: в столице отгремел зажигательный концерт Козловского

Недавно Виталий Козловский вернулся к творчеству после длительного перерыва. На днях он дал первый свой концерт в Киеве после возвращения.

Артист зажег публику своими хитами. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Виталия.

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Так, 30 мая Козловский выступил на фестивале поп-культуры 90-х и 00-х, который называется "Поколение". Событие проходило на ВДНХ. Во время концерта Виталий исполнил такие песни, как: "Пинаколада", "Небо плачет грозами", "Танцуй малая" и многие другие.

Виталий Козловский дал свой первый концерт в Киеве после возвращения / Скриншоты из инстаграм-сторис

Известно, что концерт Козловского также посетил побратим Виталия. Со сцены они вспоминали об общих моментах во время службы в Вооруженных силах.

Что известно о возвращении Виталия Козловского

Дело в том, что певец имел многомиллионный долг перед своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Конфликт между коллегами возник еще в 2012 году, когда Козловский в одностороннем порядке разорвал контракт с продюсером. Тогда ему запрещалось исполнять песни, которые были написаны за время их с Кондратюком сотрудничества, а однако, этого условия Виталий не придерживался. Как следствие, продюсер подал на певца в суд за нарушение авторских прав, поэтому Козловский обязывался выплатить Кондратюку денежную компенсацию. О том, что Виталий погасил свой долг и получил права на исполнение старых хитов стало известно 6 мая 2025 года. Теперь артист постепенно возвращается к творчеству.

Накануне наша редакция писала о том, как Виталию Козловскому удалось погасить многомиллионный долг перед Кондратюком.