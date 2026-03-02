Виталий Козловский устроил громкое шоу и впервые спел "Шекспира" на украинском
- Виталий Козловский выступил с сольным концертом во Дворце "Украина", где впервые исполнил украиноязычный перевод хита "Шекспир".
- Козловский появился на сцене вместе со своим сыном Оскаром, и концерт не прошел без хита "Пина колада", что вызвал ностальгию.
Украинский певец Виталий Козловский 1 марта выступил с сольным концертом. Артист презентовал новую программу и впервые исполнил переведенный на украинский хит "Шекспир".
Мероприятие состоялось во Дворце "Украина". Об этом сообщает "Сцена событий".
Главным событием концерта Виталия Козловского стало живое звучание хита "Шекспир" – певец наконец перевел песню на украинский язык.
"Шекспир писал бы не о нас. Мы разную выбираем роль. Но в этот миг, и в это время Я тот, я тот!" – так теперь звучит эта композиция.
Виталий Козловский – "Шекспир": видео
Также Виталий Козловский исполнил песню "Красота и разлука" в новом звучании. На сцене Дворца "Украина" еще прозвучала песня "Отправила месседж" – однако без Натальи Могилевской.
К слову, Виталий Козловский появился на сцене вместе со своим сыном Оскаром. Вероятно, это первое появление мальчика перед публикой.
Конечно же, концерт не мог завершиться без хита "Пина колада". Как пишут фаны, мероприятие было наполнено ностальгией, улыбок и слез. Виталий Козловский несколько раз выходил на бис – публика не хотела отпускать артиста.
Виталий Козловский – "Пина колада": видео
Отметим, восторг от концерта Виталия Козловского могут разделять не все. Ведь в прошлом году стало известно, певца уволили в запас по семейным обстоятельствам. В комментарии "Тур звездами" на "Радио Люкс" артист прокомментировал, что расскажет о своей деятельности в армии, когда завершится война.
Что известно о возвращении Виталия Козловского?
- Весной прошлого года завершился длительный конфликт между Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Певец продал родительскую квартиру, выплатил долг, поэтому каталог песен перешел к артисту в полном объеме.
- Громкое возвращение произошло на шоу "Нашествие 2". Виталий Козловский выступил с хитом "Пина колада", переведенным на украинский, в своем же образе с нулевых. Выступление завирусився в социальных сетях, а релиз "Піна колади" покорил первые места в музыкальных чартах.
- Впоследствии Козловский перевыпустил песню "Небо плачет грозами" и "Знаешь", представил новый трек "Мала змогла".