Пока Украина в трауре: россияне цинично украли песню Влада Дарвина "Три сестры"
- На российском телевидении без разрешения использовали песню Влада Дарвина, что вызвало возмущение певца.
- Песня прозвучала на российском канале во время периода траура в Украине после атаки на Кривой Рог.
Россияне в очередной раз продемонстрировали свой цинизм. Они без разрешения использовали песню "Три сестры" украинского певца Влада Дарвина. Она прозвучала на российском государственном пропагандистском телеканале.
Об этом артист рассказал в своем инстаграме, передает Show 24. Влад опубликовал видео с шоу российского ведущего Андрея Малахова "Привет, Андрей!", где его трек исполнил уроженец Севастополя Александр Луговой.
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Влад Дарвин возмутился очередным циничным поступком россиян. Выпуск вышел в субботу, 5 апреля. Накануне Россия атаковала жилой район Кривого Рога баллистической ракетой, убив 20 человек, среди которых 9 детей.
Как украинец, я глубоко возмущен. Мою музыку использовали без моего разрешения и без всякой международной лицензии на государственном российском телевидении – именно в то время, когда вся Украина находилась в трауре. 4 апреля в результате российской ракетной атаки в Кривом Роге погибли 9 украинских детей,
– написал певец.
6 апреля враг атаковал баллистикой Киев. Дарвин отметил, что украинские города ежедневно находятся под российскими обстрелами и призвал поддерживать Украину.
Будьте на стороне правды и международного права,
– добавил Влад Дарвин.
Что известно о треке "Три сестры"
- Напомним, что песня "Три сестры" вышла еще в 2013 году, однако была написана на русском языке. В прошлом году трек стал популярным в сети, но его для своих видео начали использовать россияне.
- Так, Влад Дарвин представил украиноязычную версию песни "Три сестры". В то же время трек стал популярным за пределами Украины, поэтому певец перевел его на шведский, польский и казахский языки.