"Русские вечеринки" и бегство из Украины: как сегодня живет Влад Яма – экс-судья "Танцев со звездами"

В начале полномасштабной войны хореограф покинул страну, из-за чего получил немалую порцию хейта от украинцев. Сегодня, 10 июля, Влад Яма отмечает 43-й день рождения.

Родился Влад Яма в Запорожье в 1982 году. В семилетнем возрасте начал заниматься танцами, а позже решил связать свою жизнь с этой сферой деятельности. После школы поступил в Запорожский национальный университет на факультет физического воспитания. В материале Show24 читайте о жизни хореографа, как ему удалось покинуть территорию Украины и чем занимается за океаном.

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От преподавателя до медийной карьеры танцовщика

Уже в 19 лет Яма преподавал хореографию для разных возрастных категорий, а впоследствии даже стал преподавателем в Киевском университете культуры. В студенческие годы танцевал в танцклубе "Крок", а позже – в коллективе "Фиеста". В Киеве начал заниматься в "Данс-центре" и выступать в Украинской федерации современного танца.

Влад Яма / Фото из инстаграма хореографа

Дебют на телевидении произошел в первом сезоне "Танцев со звездами". Тогда партнершей по паркету стала певица Наталья Могилевская. Интересно, что на протяжении длительного времени им приписывали роман.

Влад Яма и Наталья Могилевская на проекте "Танцы со звездами" / Фото из инстаграма танцовщика

От так, в финале звездная пара не победила, а уступила первое место Елене Шоптенко и Владимиру Зеленскому. Позже Яму пригласили быть судьей в этом шоу.

Влад Яма и Григорий Чапкис / Фото из инстаграма Ямы

Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года. В октябре прошлого года выдающемуся хореографу установили памятник, однако тогда что-то озадачило поклонников танцовщика.

А медийная карьера Влада Ямы продолжала набирать свои обороты: он 9 сезонов был в жюри проекта "Танцуют все", а 5 сезонов – судьей шоу "Украина имеет талант". В проекте "Лига смеха" занимал тренерское кресло, а также принял участие в шоу "Модель XL" в роли члена жюри.

Личная жизнь

С будущей женой Лилианой танцовщик начал встречаться еще в далеком 2007 году, а вот женился он только в 2014. Пара отгуляла красивую свадьбу в нежных тонах.

Свадьба Влада Ямы / Фото из инстаграма хореографа

Через полтора года у супругов родился сын Леон.

Со своей точкой зрения, уверенностью и характером. Он точно знает чего хочет и точно этого достигнет,

– писал хореограф о сыне.

Выезд из Украины во время полномасштабной войны и жизнь за границей

Яма рассказывал, что в день начала большой войны находился в Украине и эвакуировал родителей из Запорожья. Позже его семья пробыла несколько дней в Европе и отправилась в США. Но как хореограф покинул Украину – вопрос остается открытым.

В Штатах хореограф, по его словам, проводит благотворительные мастер-классы, а жена Лилиана занимается воспитанием сына. В соцсетях танцовщик писал, что его страну уничтожают, но ему главное, чтобы семья была в безопасности. Он поблагодарил ВСУ и отметил, что уважает защитников.

Но и здесь не обошлось без скандалов. Оказалось, что время от времени Яму замечают в компании россиян. К примеру, ранее он рассказывал, что работает в американской студии MIAMI DANCE ACADEMY, в коллективе которого есть россияне. В ноябре 2024 года в СМИ появилась информация, что Влад Яма развлекся на "русской вечеринке" в Чикаго. Вероятно, ее организовывали по случаю Хэллоуина, ведь гости были в тематических костюмах. Танцор работал диджеем.

Недавно бывший любимец украинцев делился кадрами с, вероятно, отпуска со своей женой в Нью-Йорке. Однако в комментариях возникла перепалка. Пользователи поинтересовались, это кадры из Купянска или Херсона. Яма же ответил, что это "Ужгород". Кроме того, добавил, что закон не нарушал и ему не за что оправдываться.

Перепалка Влада Ямы с комментатором / Скриншот из инстаграма

Звездные коллеги о хореографе-беглеце

Павел Зибров публично высказался в сторону Влада Ямы и Олега Винника, отметив, что предателей надо забыть.

Их нет, их вычеркнули не мы, их вычеркнул народ украинский. Мы не говорим ни о Виннике, ни о Яме. Они взрослые люди, они сделали свой выбор, подписались и поставили печать. Они не выйдут, никто сюда не придет, к сожалению,

– отметил исполнитель.

Лидер группы ТИК, Виктор Бронюк, также не остался в стороне темы беглецов. Он заверил, что чувствует тотальный негатив к этим людям.

Мое отношение к такому "мыканью" отрицательное ... Чем руководствовался Влад Яма или Иван Дорн, я не знаю. Была возможность уехать, поэтому они это сделали, потому что так проще, это освобождает от многих обязанностей. Как по мне, это позиция не гражданская, не мужская. С другой стороны – раз так поступили, то это тоже выбор и им с этим жить,

– отметил музыкант.

Анатолий Анатолич, который является кумом Влада Ямы, заявил, что несмотря на кумовство с хореографом, не будет становиться на его защиту.

Яма – крестный отец моего сына. Я не буду его защищать. Он не в контексте абсолютно. Это беда многих людей, которые потерялись, в какой-то момент обо*рались, испугались и не смогли вернуться. Он у меня не спрашивал совета. Я бы посоветовал ему и моя жена, как пиарщица, рассказала бы, что надо делать. Но он не спрашивал,

– подчеркнул Анатолий.

Шоумен также вспомнил о родителях Влада, которые находятся под обстрелами в Запорожье. Анатолий отметил, что Яма не оборвал полностью связи с Украиной, но при этом не до конца понимает условия, в которых живет его страна.