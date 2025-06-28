Участие в "Фабрике звезд", развод и творческий подъем: как изменился Владимир Дантес

Сегодня, 28 июня, Владимир Дантес отмечает день рождения. Украинскому певцу исполнилось 37 лет.

Стоит начать с того, что настоящая фамилия артиста – Гудков. Родом он из Харькова, где учился в музыкальном училище, а затем поступил в Харьковский политехнический институт на специальность "Финансовое управление бизнесом". Однако любовь к музыке взяла верх над Владимиром. В материале Show24 читайте, как певец шел к успеху, что известно о перипетиях личной жизни и чем занимается сегодня.

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От "Фабрики звезд" до сольной карьеры

2008 год для Владимира Дантеса и Вадима Олейника стал настоящим прорывом. Ребята стали дуэтом и победили во 2 сезоне "Фабрики звезд". Их тандем получил обновленное название – "ДИО. Фильмы", а в 2014 году вернули прежнее название – "Дантес & Олейник".



Дантес & Олейник на "Фабрике звезд" / Фото из открытых источников

И хотя после проекта дуэт имел успех, однако через некоторое время певцы решили разойтись собственными дорогами.

"ДИО. Фильмы" – "Оля": смотрите видео онлайн

Тогда Дантес решил попробовать себя в роли радиоведущего. Кроме того, часто становился участником и ведущим различных телевизионных проектов: "Еда, я люблю тебя", "Маленькие гиганты", "Лига смеха", "Маскарад", "Я люблю Украину" и др.

Владимир также работал над различными проектами на ютубе, каждый из которых имел свою цель.

"Stand up 380" – цель – рассказать зрителям об украинских стендап-комиках и развить эту отрасль на широкую общественность. Последний выпуск вышел три года назад.

– цель – рассказать зрителям об украинских стендап-комиках и развить эту отрасль на широкую общественность. Последний выпуск вышел три года назад. "Мама, я делаю бизнес" – цель – рассказать об украинских стартапах и показать как развивается локальный бизнес. Последний выпуск – год назад.

– цель – рассказать об украинских стартапах и показать как развивается локальный бизнес. Последний выпуск – год назад. "Мама, я гоняю тачки" – цель – доставлять авто для украинских военных из Европы и знакомить аудиторию с неравнодушными людьми, которые работают в пользу Украины. Последний выпуск – 2 года назад.

– цель – доставлять авто для украинских военных из Европы и знакомить аудиторию с неравнодушными людьми, которые работают в пользу Украины. Последний выпуск – 2 года назад. "Дом культуры" – проект, который снимается на деоккупированных территориях, чтобы напомнить и воссоздать культуру со звездными гостями. Последний выпуск – 1 год назад.

– проект, который снимается на деоккупированных территориях, чтобы напомнить и воссоздать культуру со звездными гостями. Последний выпуск – 1 год назад. "Пожар" – шоу снимается в дуэте с Алексеем Дурневым и другими гостями. Суть заключается в том, что мужчины и приглашенные звезды отвечают на вопросы подписчиков без цензуры. Последний выпуск – 2 года назад.

В какой-то момент музыкальная карьера артиста оказалась на паузе. Дантес пытался сделать определенные рывки, но не все они были успешными. Отметим, что до начала полномасштабной войны певец исполнял песни на русском языке, и после 24 февраля 2022 года перешел на украинский. Он не просто выпустил новые песни на государственном языке, но и перевел старые русскоязычные хиты.

VOLODYMYR DANTES – "Чуєш": смотрите видео онлайн

Личная жизнь

В 2011 году молодой Дантес познакомился в поезде со своей будущей женой – Надеждой Дорофеевой. Уже тогда певец понял, что девушка – его вторая половинка. Отношения у пары начали развиваться довольно быстро, ведь через неделю они съехались, а через три месяца исполнитель сделал предложение любимой. Интересно, что кольцо он сделал из проволоки от шампанского.

Через полгода Дантес "обновил" предложение, и предложил Надежде стать его женой. Но на этот раз он делал предложение так, как принято. Но свадьбу пара отгуляла аж через 4 года, ведь собирала деньги на празднование. Добавим, что Владимир делал предложение Надежде в третий раз, ведь девушка сказала, что второе предложение "устарело".

Свадьба Дантеса и Дорофеевой / Фото из инстаграма певца

На празднование молодожены пригласили не только родных и друзей, но и коллег из шоу-бизнеса. Однако семейное счастье продлилось не слишком долго. В 2022 году пара сообщила о разводе. Причина расставания – отсутствие любви.

Но вскоре после развода стало известно о том, что сердца экс-супругов заняты. Надя находится в отношениях с Михаилом Кацуриным, а Владимир сошелся с бывшей женой Михаила – Дашей.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото из инстаграма артиста

Стоит отметить, что у Даши есть двое детей от предыдущего брака, которые живут вместе с ней и Владимиром. Интересно, что сам Дантес называет себя "парнем девушки, у которой есть дети". Однако он получает удовольствие от совместного времяпрепровождения с малышами.

Я просто кайфую рядом с ними. Мы все делаем вместе, проводим полезно время. Даша классный менеджер как мама. У нас все налажено. Я не могу представить, за что можно переживать. Когда обстрелы – это лотерея. Страшно? Страшно. Когда не с нами они, это страшно, потому что ты вроде бы не контролируешь,

– поделился Дантес.

Мобилизация и воинский учет

Певец рассказывал, что дважды ходил в ТЦК: летом 2022 года и еще раз после введения нового закона.

Из-за того, что я ограниченно пригоден, мне надо было пройти ВВК и все остальное. Я прошел в военкомат, стал на учет, простоял восемь часов в очереди, прошел ВВК, проходил ВВК полтора месяца. Ходил по всем больницам: и в областную, и в городскую. Где-то меня пропускали без очереди, это бонус,

– поделился Владимир Дантес.

Музыкант добавил, что такой привилегии, как бронирование, у него не было. Он боялся идти в военкомат, но переборол этот страх.

Интересно, что травести-дива Монро исключена из воинского учета по определенным медицинским причинам.

Но стоит добавить, что исполнитель активно помогает ВСУ. Артист участвует в благотворительных мероприятиях и распространяет сборы.

Где сейчас Владимир Дантес

Владимир продолжает выступать и выпускать новые песни. Несколько дней назад музыкант запремьерил новый видеоклип на трек "Ти не забудь".

VOLODYMYR DANTES – "Ти не забудь": смотрите видео онлайн

Под видео комментаторы оставили немало положительных отзывов.