Дантес завел новый роман: в сети раскрыли личность его новой избранницы

28 июня, в день своего рождения, Владимир Дантес объявил о новых отношениях – и опубликовал видео, на котором он целуется с незнакомкой.

Несмотря на то, что разглядеть девушку на кадрах непросто, фанаты в Threads сразу же взялись за расследование и быстро установили её личность, сообщает 24 Канал.

К теме На фоне слухов о расставании с Кацуриной: Дантес заинтриговал поцелуем с загадочной девушкой

Так, имя девушки, с которой, вероятно, встречается певец, – Анастасия Неправда. Она брюнетка с короткими волосами и зелеными глазами.

Анастасия Неправда / Фото из её Instagram

Пользователи предположили, что именно она является новой избранницей Дантеса, после того как обратили внимание на её страницу в Instagram. В сторис Анастасия публиковала фото с любимым, которого поздравляла с днем рождения. Дата праздника совпадает с днем рождения Дантеса – 28 июня.

Также подписчики обратили внимание на ещё одну деталь: на фото у мужчины были татуировки, очень похожие на татуировки певца.

Новая девушка Дантеса поздравила его с днем рождения / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно о новой девушке Владимира Дантеса?

Анастасия Неправда – специалист в сфере маркетинга и спонсорства.

Судя по её профилю в LinkedIn, она уже более 4 лет работает в iGaming-компании на должности Sponsorship Account Manager и руководит командой в сфере киберспорта. До этого успела поработать в рекламном агентстве HAVAS DIGITAL в качестве Influencer Marketing Manager, а ещё раньше – PR-менеджером. Образование Анастасия получила в Киевском государственном торгово-экономическом университете.

Среди её навыков – работа со СМИ, PR, корпоративные коммуникации и развитие бренда.

Що відомо про Анастасію Неправду / Скриншоти з LinkedIn

Также в сети есть информация о том, что Анастасия Неправда имеет опыт работы в модельном бизнесе.

Анастасия Неправда / Скриншот из сети

Доступ к её страницам в социальных сетях пока закрыт для посторонних.