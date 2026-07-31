Слухи о новом романе Дантеса набирают обороты: в сети нашли неожиданные "доказательства"

После слухов о расставании Владимира Дантеса и Даши Кацуриной в сети заговорили о возможном новом романе певца. Пользователи предполагают, что его избранницей может быть Анастасия Неправда.

Пока что ни Дантес, ни Неправда эти предположения не комментировали. Однако поклонники уже нашли несколько "доказательств", которые, по их мнению, указывают на их отношения. Наибольший резонанс вызвали их взаимные реакции в инстаграме и видео, которое появилось в посте Неправды, передает 24 Канал.

Пользователи обратили внимание, что Владимир Дантес активно следит за страницей Анастасии Неправды в инстаграме. Он не только ставит лайки под ее публикациями, но и оставляет короткие интригующие комментарии.

В частности, под одним из недавних постов артист написал "Горим", а под другим оставил лаконичное "Ауч".

Дантес комментирует посты Анастасии Неправды / Скриншот из инстаграма

Владимир Дантес прокомментировал пост Анастасии Неправды / Скриншот из инстаграма

Именно эта активность и усилила разговоры о том, что между ними может быть не просто дружеское общение.

Наибольший резонанс вызвал пост самой Анастасии, который она сопроводила подписью о том, что этот контент содержит любовь. В карусели фото и видео пользователи заметили ролик с страстным поцелуем с Дантесом.

Страстный поцелуй Владимира Дантеса с возлюбленной: смотрите видео онлайн

Интересно, что именно это видео певец ранее публиковал в своих сторис по случаю собственного дня рождения. Кроме того, на одном из снимков в профиле маркетолога видна собака, которая по породе и окрасу очень похожа на домашнего питомца Дантеса Василия, которого он завел еще во время предыдущих отношений.

Фото Анастасии Неправды / Снимок из ее инстаграма

Напомним, ранее мы публиковали подробный материал о новой избраннице Владимира Дантеса и ее профессиональной деятельности.