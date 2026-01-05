Выступал на "Антимайдане" и поддерживал Януковича: где сейчас оперный певец Владимир Гришко
- Владимир Гришко, известный оперный певец, когда-то поддерживал Виктора Януковича и выступал на "Антимайдане", что вызвало критику и отмену его концертов в Украине.
- Сейчас Гришко живет в Украине, активно ведет соцсети и поддерживает ВСУ, в частности, передав собственный автомобиль для нужд войска.
Сегодня Владимир Гришко довольно редко появляется в публичном пространстве. Все потому, что за ним до сих пор тянется темное пятно в биографии, ведь его имя фигурировало в не слишком приятных политических скандалах.
И все же начнем с истоков. Родился оперный певец 28 июля 1960 года в Киеве. Еще в детские годы Владимир проявил любовь к музыке. Он стал всемирно известным оперным певцом. 20 лет прожил в США, а 10 – работал в Санкт-Петербурге. 24 Канал расскажет, что известно о политических скандалах Гришко и где он сейчас.
Творческая деятельность Владимира Гришко
У певца есть немало хитов. К примеру, "Незнакомка", "Калина" и другие. Артист время от времени выступает перед публикой, а его поклонники не упускают возможности лишний раз увидеть исполнителя или выразить свое восхищение его голосом. И отметим, что в репертуаре певца было немало песен на русском языке.
С 2006 года начал преподавать. Работал в Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. За 13 лет преподавательской деятельности получил ученое звание профессора.
В 2018 году открыл частное учебное заведение "Академия искусств Владимира Гришко". В тиктоке дает советы молодым певцам и открывает некоторые секреты музыкального мира.
Политические скандалы
На протяжении многих лет поддерживал Виктора Януковича, который сегодня имеет статус президента-беглеца, а также на чьих руках кровь людей, которые умерли на Майдане, борясь за право Украины на светлое европейское будущее.
Певец в одном из интервью объяснял, почему решил поддержать Януковича.
Как будто глаза открылись, когда увидел, насколько четко и ясно Виктор Янукович понимает причины всех неудач и несчастий нашей страны, в том числе и проблемы культуры в Украине. До этой встречи ни от одного чиновника я еще не слышал, какое в нашей стране огромное количество людей живет за чертой бедности. Кроме того, я уверен, что Виктор Федорович всегда будет защищать национальные интересы,
– говорил Гришко.
Впоследствии отметил, что своей позицией хотел обеспечить выступления для украинцев с разными политическими взглядами. Кроме того, артист дважды появлялся на "Антимайдане", что стало причиной того, что люди начали требовать отмены концертов Владимира в городах Украины. Так и произошло.
Свои действия он объяснил тем, что хотел поддержать шахтеров и простых рабочих.
Я занимаюсь музыкой, а не агитацией. Я никого ни к чему не агитирую, музыка аполитична и никакого отношения к политике не имеет. Что касается моего выступления на Европейской площади – то разве там стоят не те же самые люди? Я не разделял никогда людей, а тем более украинцев по каким-либо критериям, цель у всех одна – жить лучше,
– говорил артист.
После отмены концертов Гришко выразил надежду, что все обиды забудутся и он сможет приехать с выступлением к любимым львовянам.
Где сейчас Владимир Гришко и что говорит об Украине?
Оперный певец живет в Украине. Он редко появляется на сцене, однако активно ведет соцсети.
Артист рассказывает подписчикам, что поддерживает ВСУ. К примеру, отдал собственный автомобиль для нужд войска.