Та все ж почнемо з витоків. Народився оперний співак 28 липня 1960 року у Києві. Ще у дитячі роки Володимир проявив любов до музики. Він став всесвітньовідомим оперним співаком. 20 років прожив у США, а 10 – працював у Санкт-Петербурзі. 24 Канал розповість, що відомо про політичні скандали Гришка та де він зараз.

Творча діяльність Володимира Гришка

У співака є чимало хітів. До прикладу, "Незнайомка", "Калина" та інші. Артист час від часу виступає перед публікою, а його прихильники не втрачають можливості зайвий раз побачити виконавця чи висловити своє захоплення його голосом. Та зазначимо, що в репертуарі співака була чимало пісень російською мовою.

Володимир Гришко – "Кохана": слухайте пісню онлайн

З 2006 року почав викладати. Працював у Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського. За 13 років викладацької діяльності отримав вчене звання професора.

У 2018 році відкрив приватний навчальний заклад "Академія мистецтв Володимира Гришка". У тіктоці дає поради молодим співакам та відкриває деякі секрети музичного світу.

Політичні скандали

Упродовж багатьох років пітримував Віктора Януковича, який сьогодні має статус президента-втікача, а також на чиїх руках кров людей, які померли на Майдані, виборюючи право України на світле європейське майбутнє.

Співак в одному з інтерв'ю пояснював, чому вирішив підтримати Януковича.

Наче очі розплющилися, коли побачив, наскільки чітко і ясно Віктор Янукович розуміє причини всіх невдач і нещасть нашої країни, у тому числі й проблеми культури в Україні. До цієї зустрічі від жодного чиновника я ще не чув, яка в нашій країні величезна кількість людей живе за межею бідності. Крім того, я впевнений, що Віктор Федорович завжди захищатиме національні інтереси,

– казав Гришко.

Згодом зазначив, що своєю позицією хотів забезпечити виступи для українців з різними політичними поглядами. Крім того, артист двічі з'являвся на "Антимайдані", що стало причиною того, що люди почали вимагати касування концертів Володимира у містах України. Так і сталось.

Свої дії він пояснив тим, що хотів підтримати шахтарів і простих робітників.

Я займаюсь музикою, а не агітацією. Я нікого ні до чого не агітую, музика аполітична і ніякого відношення до політики не має. Що стосується мого виступу на Європейській площі – то хіба там стоять не ті ж самі люди? Я не розділяв ніколи людей, а тим більш українців за будь-якими критеріями, мета у всіх одна – жити краще,

– говорив артист.

Після скасування концертів Гришко висловив надію, що всі образи забудуться і він зможе приїхати з виступом до улюблених львів'ян.

Де зараз Володимир Гришко і що говорить про Україну?

Оперний співак живе в Україні. Він рідко з'являється на сцені, однак активно веде соцмережі.

Артист розповідає підписникам, що підтримує ЗСУ. До прикладу, віддав власний автомобіль для потреб війська.