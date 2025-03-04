Совсем молодые: в сети всплыло архивное фото Ивасюка и Зинкевича

Сегодня, 4 марта, легендарному украинскому певцу и композитору Владимиру Ивасюку могло бы исполниться 76 лет. Журналист Михаил Маслий опубликовал архивное фото автора "Червоной руты" с Василием Зинкевичем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Маслия. На черно-белом снимке Ивасюк и Зинкевич – совсем молодые.

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Михаил Маслий поделился черно-белым фото Владимира Ивасюка и Василия Зинкевича, сделанным в июле 1970 года во время съемок фильма "Белая птица с черной отметиной". Автор "Червоной руты" позировал в белой одежде и шляпе. Отмечается, что певец появился в ленте как танцор в сцене "Свадебный танец молодой".

К большому сожалению, кадры с ними в финальную версию ленты не вошли. Интересно, сохранились ли в архивах черновые, рабочие снимки. И можно ли найти те раритетные актерские моменты танцовщика Владимира Ивасюка,

– говорится в заметке Маслия.

Владимир Ивасюк и Василий Зинкевич / Архивное фото с фейсбук-страницы Михаила Маслия

О чем фильм "Белая птица с черной отметиной"

"Белая птица с черной отметиной" – украинский советский художественный фильм, режиссером которого стал Юрий Ильенко. Его сняли в 1970 году на киностудии имени Александра Довженко. События ленты разворачиваются в 1937-1947 годах на Буковине (Черновицкая область). Это рассказ о трагической истории семьи Дзвонарей.

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Лесь Звонарь – многодетный отец, который живет в буковинском селе недалеко от румынской границы, пострадавшем от голода и бедности. Старшие сыновья мужчины, Петр и Орест, играют в оркестре и тяжело работают в батраках, чтобы заработать денег. Им понравилась одна девушка – дочь священника Дана (Лариса Кадочникова).

Братья будут соревноваться между собой не только за сердце красавицы. В Карпатах уже начали распространяться слухи о том, что приближаются советские "освободители". Так, вскоре Петр (Иван Миколайчук) пополнит ряды Красной армии, а Орест (Богдан Ступка) будет служить в Украинской повстанческой армии.