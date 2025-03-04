Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Маслія. На чорно-білому знімку Івасюк та Зінкевич – зовсім молоді.

До речі 5 легендарних пісень Володимира Івасюка, якому сьогодні виповнилось би 76 років

Михайло Маслій поділився чорно-білим фото Володимира Івасюка та Василя Зінкевича, зробленим у липні 1970 року під час зйомок фільму "Білий птах з чорною ознакою". Автор "Червоної рути" позував у білому одязі та капелюсі. Зазначається, що співак з'явився у стрічці як танцюрист у сцені "Весільний танець молодої".

На превеликий жаль, кадри з ними до фінальної версії стрічки не увійшли. Цікаво, чи збереглися в архівах чорнові, робочі знімки. І чи можна знайти ті раритетні акторські моменти танцівника Володимира Івасюка,

– йдеться у дописі Маслія.

Володимир Івасюк та Василь Зінкевич / Архівне фото з фейсбук-сторінки Михайла Маслія

Про що фільм "Білий птах з чорною ознакою"

"Білий птах з чорною ознакою" – український радянський художній фільм, режисером якого став Юрій Іллєнко. Його зняли у 1970 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Події стрічки розгортаються у 1937-1947 роках на Буковині (Чернівецька область). Це розповідь про трагічну історію сім'ї Дзвонарів.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

Лесь Дзвонар – багатодітний батько, який мешкає в буковинському селі недалеко від румунського кордону, що постраждало від голоду та бідності. Старші сини чоловіка, Петро та Орест, грають в оркестрі та важко працюють у наймитах, аби заробити грошей. Їм сподобалася одна дівчина – донька священника Дана (Лариса Кадочникова).

Брати будуть змагатися між собою не лише за серце красуні. У Карпатах вже почали ширитися чутки про те, що наближаються радянські "визволителі". Так, незабаром Петро (Іван Миколайчук) поповнить лави Червоної армії, а Орест (Богдан Ступка) служитиме в Українській повстанській армії.