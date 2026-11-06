Как выглядят трое детей Владимира Остапчука: шоумен поделился редкими фотографиями из Канады

Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился новыми семейными снимками из Канады. На этот раз он показал всех троих детей – дочь Эмилию и сыновей Эвана-Александра и Тимофея. На фото видно, как подросли старшие дети ведущего, родившиеся в его первом браке.

Ранее супруга шоумена Екатерина Остапчук впервые за долгое время показала Эвана. Теперь же сам Владимир опубликовал в инстаграме фотографии, на которых мальчик проводит время с братом и сестрой.

В частности, на одном из фото, сделанном на детской площадке, возле горки стоит 13-летняя Эмилия. Тем временем Тимофей ждет у спуска, пока оттуда съедет его 8-летний брат Эван.

Остапчуки-младшие,

– подписал фотографию шоумен.

При этом он решил не показывать лица детей.

Владимир Остапчук показал своих троих детей / Скриншот из Instagram-сторис

Также Владимир поделился видео, на котором Эван ведет за руку своего младшего братика Тимофея.

Владимир Остапчук показал двух сыновей / Скриншот из Instagram-сторис

Старшие дети Владимира Остапчука – Эмилия и Эван-Александр – родились в его браке с Еленой Войченко. После развода бывшим супругам удалось наладить отношения, а Екатерина Остапчук также нашла общий язык с первой женой шоумена. Поэтому теперь Владимир может проводить больше времени со старшими детьми, которые уже давно живут в Канаде.

Кстати, вскоре в семье шоумена появится еще один ребенок. Екатерина Остапчук беременна, так что Владимир в четвертый раз станет отцом.