Владимир Остапчук нежно поздравил жену с 26-летием и подарил ей брендовую сумку за сотни тысяч

Украинский телеведущий Владимир Остапчук трогательно поздравил свою жену Екатерину с 26-летием. Шоумен поделился романтическими кадрами из семейного путешествия в Нью-Йорк и поразил роскошным подарком для любимой.

По случаю праздника телеведущий опубликовал в Instagram серию атмосферных снимков, сделанных на улицах американского мегаполиса.

Кстати после переезда в Канаду Остапчуки приобрели новый роскошный автомобиль и показали его фото

На фото супруги позируют вместе с полуторагодовалым сыном Тимофеем. Несмотря на дождливую погоду, пара продемонстрировала перед камерой теплые чувства и нежные поцелуи.

"Любимая, поздравляю с Днём рождения. Спасибо Вселенной за то, что подарила мне встречу с тобой. Будь самой счастливой,

– обратился к избраннице Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук с Екатериной и сыном / фото из Instagram

Сама Екатерина также прокомментировала свой 26-й день рождения, отметив, что впервые встретила этот день без внутренней тревоги и слёз.

Это первый день рождения, перед которым я не плакала. Не знаю, это внутренняя стабильность или принятие взросления. Но если не шутить о возрасте, то для меня 26 – это ещё очень мало, а я уже столько всего успела,

– поделилась блогерша.

Екатерина Остапчук / фото из Instagram

Помимо романтических поздравлений, шоумен порадовал жену ценным подарком. Екатерина похвасталась в соцсетях новой сумкой от культового бренда Chanel. Владимир приобрел для любимой редкую модель из твида весенней коллекции 2019 года, созданную Карлом Лагерфельдом.

Сегодня стоимость такой коллекционной вещи в отличном состоянии на платформах ресейла может достигать около 5 350 евро, что в эквиваленте составляет более 270 тысяч гривен.

Подарок от мужа / фото из Instagram

Муж также подарил своей красавице пионы, а пообедали они в роскошном ресторане в честь праздника.

Празднование дня рождения / фото из Instagram

Что известно о браке Владимира и Екатерины Остапчук?

Владимир Остапчук и блогер Екатерина (в девичестве Полтавская) официально узаконили свои отношения в 2023 году. Этот брак стал третьим для телеведущего.

Супруги активно занимаются совместными бизнес-проектами и воспитывают сына Тимофея. Пара часто делится с подписчиками подробностями своей жизни, семейными путешествиями и кадрами из совместных фотосессий.

Напомним, что жена Остапчука поразила всех ценой своего украшения от Tiffany.